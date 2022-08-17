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新北老婦死後放家裡冰箱5年 兒子涉嫌詐領亡母社福津貼至少63萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天驚傳87歲老婦死後被冰家裡冰箱將近5年未入殮，直到讀國中的孫女在學校向老師透露，警方到家查看才證實確認有此事。死者兒子聲稱失業沒錢辦喪事，後來卻被查出涉嫌利用母親名義，5年以來詐領政府補助至少63萬元，警方將依偽造文書罪嫌偵辦。

警方調查，死者蔣姓老婦的66歲班姓兒子事發後聲稱，原本生病住院的母親，於民國106年10月自林口長庚醫院接回家裡，不久之後過世（當時87歲），因為自己長期失業，家裡沒錢下葬，才將遺體置於家裡冰箱冷藏室，女兒也知道此事。

但員警持續清查卻發現，班姓男子原本是職業軍人，民國72年從空軍退伍，每個月領取就養金津貼約1萬6千元至今，近年靠打零工維生，在八里地區以每月1萬元租屋居住。

母親病逝後，他持續利用母親的名義，每年約向社會局領取低收入戶及其他社福補助約12萬6千元，累積5年詐領補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌移送法辦。

據了解，此案昨天深夜11時許才透過新聞曝光，各界震驚覺得不可思議，因為包括市政府民政局、社會局、甚至民間各慈善團體，都有免費喪葬相關補助辦法，死者兒子自稱沒錢下葬才將母親遺體冰在家裡的說法不合常理，直覺另有隱情。

而且蔣婦往生之後，若家屬未向戶政機關辦理除籍，政府相關單位不會知道她已經死亡，就會依照社福身分，持續撥交相關津貼給家屬，經查蔣婦具有低收入戶老人身分，每個月大約有七、八千元津貼，家屬全都領走，因此詐領補助的可能性很高。

今天早上社會局相關單位將緊急召開會議，查明相關細節之後，將向各界說明。

警方昨夜封鎖現場採證，事後查出死者兒子涉嫌詐領母親的社福補助。記者林昭彰／翻攝
警方昨夜封鎖現場採證，事後查出死者兒子涉嫌詐領母親的社福補助。記者林昭彰／翻攝

兒子 冰箱 偽造文書 低收入戶

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