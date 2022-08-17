女子以為安全帽失竊報警 南警解謎原為烏龍一場

25歲陳姓女機車騎士昨晚9點多向台南市警員報案説，她到中西區中山路書局買書後，發現機車座墊上的安全帽不翼而飛。警員調閱監視器畫面查出，安全帽被一陣強風吹落滾到路上，熱心民眾撿起放在騎樓，安全帽只是移位，烏龍一場。

陳説，她到中山路書局買書，因機車置物箱沒有空間，將新買的安全帽放在機車座墊上，買完書後，卻發現安全帽不見了，當下沒有備用安全帽可用，不敢貿然騎車回家，向台南市警二分局民權派出所求助。

警員黃琮民、陳俊安獲報後，馬上調閱附近監視器畫面，發現女騎士的安全帽是被一陣強風吹落滾到路中，熱心民眾撿起，但他不知道安全帽失主是誰，只好撿起來放置在旁邊騎樓處等待失主能自行取回。