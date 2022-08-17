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女子以為安全帽失竊報警 南警解謎原為烏龍一場

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

25歲陳姓女機車騎士昨晚9點多向台南市警員報案説，她到中西區中山路書局買書後，發現機車座墊上的安全帽不翼而飛。警員調閱監視器畫面查出，安全帽被一陣強風吹落滾到路上，熱心民眾撿起放在騎樓，安全帽只是移位，烏龍一場。

陳説，她到中山路書局買書，因機車置物箱沒有空間，將新買的安全帽放在機車座墊上，買完書後，卻發現安全帽不見了，當下沒有備用安全帽可用，不敢貿然騎車回家，向台南市警二分局民權派出所求助。

警員黃琮民、陳俊安獲報後，馬上調閱附近監視器畫面，發現女騎士的安全帽是被一陣強風吹落滾到路中，熱心民眾撿起，但他不知道安全帽失主是誰，只好撿起來放置在旁邊騎樓處等待失主能自行取回。

陳買好書後發現座墊上安全帽不見時，氣的直發抖，根本沒有注意到安全帽就在旁邊騎樓處。還好員警調閱監視器迅速釐清真相後，陳領回安全帽，向警方道歉也道謝說:「真是不好意思，誤會一場」，感謝警員熱心協助。

陳姓女機車騎士誤以為新買安全帽被偷，警員調閱監視器畫面查出是被強風吹落後，熱心民眾移到騎樓，並未失竊。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女機車騎士誤以為新買安全帽被偷，警員調閱監視器畫面查出是被強風吹落後，熱心民眾移到騎樓，並未失竊。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女機車騎士新買安全帽，經警員調閱監視器畫面查出是被強風吹落後，熱心民眾移到騎樓，並未失竊。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女機車騎士新買安全帽，經警員調閱監視器畫面查出是被強風吹落後，熱心民眾移到騎樓，並未失竊。記者黃宣翰／翻攝

失主 機車騎士

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