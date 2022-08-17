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新北驚傳87歲老婦死後放家裡冰箱5年 兒子聲稱沒錢下葬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市驚傳87歲老婦死後被冰在家裡冰箱將近5年未入殮，直到讀國中的孫女昨天在學校向老師透露，警方下午接到社會局通報，派員查看確有此事，死者兒子聲稱是因為失業沒錢辦喪事。遺體暫時移至板橋殯儀館。

警方初步了解，66歲班姓男子原本長期在大陸工作，50歲那年在對岸再婚，育有1女現年14歲。他聲稱因為19年次的母親年邁生病，因此遲退工作，多年前帶著女兒返台照顧老母親，3人在八里某社區大樓租屋同住，34歲的妻子獨自留在大陸。

班男說，後來積蓄花光，只能偶爾打工賺錢，目前失業中，而母親曾經生病住院，民國106年10月自林口長庚醫院接回家裡，不久之後過世（當時87歲），因為無錢下葬，才將大體置於冰箱冷藏室，女兒也知道此事。家裡食物冰在另1個小冰箱。

昨天他的女兒在學校向老師透露此事，教育局和社會局得知之後轉報轄區蘆洲警分局，員警下午5時許前往查看，發現他們家的雙門冰箱下層冷藏室，竟然冰存著老婦人彎腰曲折的遺體，僵硬、無味，上層冷凍櫃是空的。

警方初步檢視遺體，完整無外傷，沒有他殺跡象與嫌疑，先轉送板橋殯儀館暫冰存，待今天報請檢察官相驗釐清死因。警方表示，依照社會秩序維護法第74條第6項，無正當理由，停屍不殮、停厝不葬，可處6千元以下罰鍰。但是班姓男子的情況未必符合處罰條件，今天將請示檢察官再決定。

老婦遺體先轉送板橋殯儀館冰存，待今天報請檢察官相驗釐清死因。記者林昭彰／翻攝
老婦遺體先轉送板橋殯儀館冰存，待今天報請檢察官相驗釐清死因。記者林昭彰／翻攝
警方封鎖現場採證，初步調查並無他殺嫌疑。記者林昭彰／翻攝
警方封鎖現場採證，初步調查並無他殺嫌疑。記者林昭彰／翻攝

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