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台東關山垃圾場夜晚大火烈焰 燃燒異味鎮民不滿
台東縣關山鎮關山垃圾掩埋場，今晚8時許不明原因起火，垃圾山上烈焰沖天，燃燒產生濃濃異味，引發鎮民不滿，縣消防局接獲報案到場後，加派多輛水庫車輛支援，現場並有怪手入場開挖，防止火勢擴大，晚間約11時30分將火撲滅，起火原因仍待調查。
關山鎮長戴文達表示，關山垃圾掩埋場近期由縣環保局，委託承包商進行多元活化，要將原本掩埋垃圾重新挖掘後做分類，可燃燒部分送垃圾焚化爐，不宜焚燒的進行回收重新處理，讓掩埋場未來有更多空間，做更多元的運用。
戴文達說，今天晚間不明原因，垃圾場內突然垃圾起火，工作人員除了滅火、也聯絡承包廠商到場處理，並通報消防隊協助，現場不至於延燒到其他住宅，但起火原因仍需要調查。
台東縣消防局表示，晚間9時許掩埋場人員來電稱現場有起火，關山分隊到達現場回報，燃燒面積約200平方公尺，為垃圾場起火，現場因水源缺乏，又加派水庫車輛支援。
現場消防弟兄利用抽取天然水源方式，出水進行搶救，並有2台重機械怪手加入協助開挖，並配合一線水線進行有效周邊防護，防止火勢再延燒擴大。經過9名消防員、20名義消通力合作，晚間約11時29分將火撲滅，起火原因仍待調查。
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