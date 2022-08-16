聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃
南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區今下午發生工安意外，一名蘇姓台電外包商在河床附近沉沙池設備場勘，疑翻越欄杆後失足落水，隨後滅頂失蹤，警消獲報到場，搜索約半個小時，於進水口排砂道下游約3公里處尋獲蘇男，但已無生命跡象。
據了解，奧萬大園區為針對水力營運及開發計劃所需的水文觀測設備裝設，今下午同水文設備廠商至霧社水庫進行現勘，59歲蘇姓包商在檢視萬大電廠3號入水口處設置泥沙濃度計位置，不慎失足落水，隨後失去蹤影，現場人員急通報119。
南投縣消防局指出，今天下午3時10分獲報，奧萬大森林內沉沙水池排水管道有工人施工不慎溺水，立刻調遣仁愛消防分隊馳援，到場後依其落水處及周邊水域進行搜索約半小時，就在排砂道下游約3公里處發現蘇男，但已無生命跡象。
現場人員表示，事發當時，蘇姓承攬商要求再檢視萬大電廠3號入水口處，要設置泥沙濃度計的位置，但現勘過程中，蘇疑似未告知便自行翻越欄杆，導致致不慎落水，當時現場其他人員有拋救生圈救人，但他很快就沉入水中。
對此，警方表示，詳細案發經過及確切死亡原因仍有待進一步調查釐清；台電公司則表示，對於今日憾事，台電深感痛心及遺憾，後續將積極配合警方調查事故原因，並提供家屬協助，同步針對承攬商加強安全宣導，避免類似事件再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言