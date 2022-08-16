影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區今下午發生工安意外，一名蘇姓台電外包商在河床附近沉沙池設備場勘，疑翻越欄杆後失足落水，隨後滅頂失蹤，警消獲報到場，搜索約半個小時，於進水口排砂道下游約3公里處尋獲蘇男，但已無生命跡象。

據了解，奧萬大園區為針對水力營運及開發計劃所需的水文觀測設備裝設，今下午同水文設備廠商至霧社水庫進行現勘，59歲蘇姓包商在檢視萬大電廠3號入水口處設置泥沙濃度計位置，不慎失足落水，隨後失去蹤影，現場人員急通報119。

南投縣消防局指出，今天下午3時10分獲報，奧萬大森林內沉沙水池排水管道有工人施工不慎溺水，立刻調遣仁愛消防分隊馳援，到場後依其落水處及周邊水域進行搜索約半小時，就在排砂道下游約3公里處發現蘇男，但已無生命跡象。

現場人員表示，事發當時，蘇姓承攬商要求再檢視萬大電廠3號入水口處，要設置泥沙濃度計的位置，但現勘過程中，蘇疑似未告知便自行翻越欄杆，導致致不慎落水，當時現場其他人員有拋救生圈救人，但他很快就沉入水中。