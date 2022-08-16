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影／建商員工趕見客戶？違規被撞翻車「四輪朝天」 只留名片就走了
台中市王姓男子在今天下午駕駛Lexus轎車行經西屯區時，因左轉未依號誌，遭直行的TOYOTA轎車撞上，王車翻車四輪朝天，附近民眾協助王脫困，但王僅留下名片後，即搭計程車離開現場，警方循線聯絡到王酒測，酒精濃度為0，王辯稱，為了趕見客戶才沒等警方到場，因全案有造成另名駕駛受傷，依肇事逃逸罪函送法辦。
據查，王姓男子（54歲）是建設公司員工，今天下午1時許，駕駛轎車沿台灣大道內側左轉車道欲左轉黎明路方向行駛，不過王沒有等左轉燈亮起，違規左轉後，遭陳姓女子（47歲）駕駛的轎車撞上，王車被撞翻，四輪朝天，陳女轎車車頭也受損，附近民眾看到後，協助王男脫困，陳女也因車禍膝部有受傷。
王男將名片留下後，從車內與後車廂拿出背包與行李箱後，即搭乘計程車離開，沒有等警方到場，第六警分局交通分隊到場時，懷疑王是否涉嫌酒駕或其他違法情事，透過調閱監視器，並不斷聯絡王男，最後確認王男人在醫院，經前往醫院酒測後，酒測值為0。
王男辯稱，當時是為了見一個重要客戶，才會趕時間先離開，現場都有留下名片，不過因為全案有人受傷，警方將依肇事逃逸罪，函送台中地檢署偵辦。
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