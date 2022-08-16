詐騙集團利用老人心軟 假冒「侄子欠錢急用」被識破

彰化縣是農業縣，人情味濃，吳姓婦人和陳姓男子分別接獲「侄子」來電，自稱急需用錢，吳婦、陳男就到金融機構匯款，被問到帳戶所有人為何與「侄子」的姓名不同，他們兩人都答不上來，警方成功阻詐，金額雖不多，但保住被害長者的老本。

柬埔寨詐騙案延燒，驚動國人，全國警方加強掃蕩詐騙案。彰化溪湖警分局今天表示，經與金融機構密切聯繫，轄區民眾遭詐騙前往金融機構匯款案件逐月下降，6月和7月分別是5件、4件，本月到今天有3件，被害人年齡大部分布50至80歲。

78歲陳男、67歲吳婦日前接獲自稱是「侄子」來電，還怪他們記性不好，認不出自家侄兒的聲音，詐騙集團發現他們相信接到「侄子」的電話，第二次聲稱急需用錢，拜託「阿伯、阿嬸」匯款。陳男和吳婦心軟，前往金融匯款時因答不出為何不是匯到侄兒帳戶而是匯給陌生人，被金融機構和溪湖警分局阻詐成功18萬5千元。

另有67歲許姓婦人的部分退休金投資股票，7月底手機出現邀請她加入投資理財Line群組的訊息，好奇之餘，許婦加入後每天收到投資理財的訊息，都很正確，也會接到Line成員用Line打電話交流股市最新消息，提醒她不要亂買。經過半個多月，許婦放下心防，這名Line成員介紹「老師」推薦的「即將上市的飆股」，許婦到金融機構要匯款58萬元到陌生個人帳戶，被行員找溪湖警分局阻詐成功。