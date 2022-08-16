台電承攬商勘查失足 掉落萬大發電廠進水口OHCA

一名台電承攬商今天在萬大發電廠勘查作業環境時，失足掉落發電廠進水口，南投縣消防局出動人、車、船艇趕往救援，於出水口下游約2公里處尋獲，已無呼吸心跳。

南投縣消防局救災救護指揮科今天下午獲報指出，仁愛鄉台灣電力公司萬大發電廠發生外部施工廠商人員不慎掉落發電廠進水口案件，派遣轄區第二大隊仁愛分隊攜帶救溺裝備趕往，出動1輛消防車、1輛救護車、1艘船艇、消防5人並群呼義消支援。

搶救人員到達現場，推測溺者可能已沖往萬大溪，由於溪水水位不高，派員下溪床搜索，約半小時後，有民眾在出水口下游約2公里處發現落水者，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，後續交由轄區南投縣警察局仁愛分局處理。