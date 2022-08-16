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台電承攬商勘查失足 掉落萬大發電廠進水口OHCA

中央社／ 南投縣16日電

一名台電承攬商今天在萬大發電廠勘查作業環境時，失足掉落發電廠進水口，南投縣消防局出動人、車、船艇趕往救援，於出水口下游約2公里處尋獲，已無呼吸心跳。

南投縣消防局救災救護指揮科今天下午獲報指出，仁愛鄉台灣電力公司萬大發電廠發生外部施工廠商人員不慎掉落發電廠進水口案件，派遣轄區第二大隊仁愛分隊攜帶救溺裝備趕往，出動1輛消防車、1輛救護車、1艘船艇、消防5人並群呼義消支援。

搶救人員到達現場，推測溺者可能已沖往萬大溪，由於溪水水位不高，派員下溪床搜索，約半小時後，有民眾在出水口下游約2公里處發現落水者，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，後續交由轄區南投縣警察局仁愛分局處理。

台電人員表示，這名男性落水者為台電公司電源開發處承攬商，非萬大發電廠員工。由於發電水庫需進行相關監測，安裝設備前現地勘查，了解周圍環境等，今天與這名承攬商在預定工作地點會合執行現勘，目睹時已見人員落水，趕緊拋救生圈仍來不及，沒幾秒就被水沖走，立即報案求援。

一名台電承攬商今天在萬大發電廠勘查作業環境時，失足掉落發電廠進水口。示意圖／ingimage
一名台電承攬商今天在萬大發電廠勘查作業環境時，失足掉落發電廠進水口。示意圖／ingimage

南投 台電 警察

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