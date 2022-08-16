工廠作業員操作堆高機不慎骨折 台中勞檢處調查

中央社／ 台中16日電

台中市大里區工廠一名女員工作業時，疑操作堆高機不慎，造成左腳踝骨折，緊急送醫。台中市勞檢處派員到場調查，因現場已清理完畢，詳細事故原因有待進一步調查。

台中市消防局今天下午接獲通報，大里區一家工廠傳出工安意外，立刻派員前往處理，救護人員到場發現，傷者為女性，左腳踝骨折，緊急送醫急救。

台中市勞檢處指出，今天下午2時40分，一家生技有限公司工廠所僱女員工，為倉庫區堆高機駕駛從事搬運作業，她操作堆高機正在後退過程時，因左腳放置在堆高機外而撞擊鄰近桌子，造成她的左腳踝封閉性骨折，目前就醫治療中。

勞檢處指出，已立即派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法部份，將處新台幣3萬以上，30萬元以下罰鍰。

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