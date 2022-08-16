高市損鄰案工務局長楊欽富為何免下台？高市府這麼說

高雄自強一路建築工地造成7鄰房成危樓，高市議會國民黨團劍指工務局長楊欽富應下台負責，市長陳其邁不能包庇護短。高市府今午召集結構技師等4大公會會議後發布，全案是建商未落實施工計畫，與建築設計無關。剛出爐的鑑定結果是否意味楊欽富無需負任何政治責任？副市長林欽榮表示，專業的問題，專業解決。

林欽榮今午召集高市建築師公會、結構技師公會、土木技師公會及大地工程師公會針對自強路損鄰案討論，會後發布結論，指全案是因建商未落實施工計畫，與建築設計無關。

媒體追問，現任工務局長楊欽富被踢爆是肇事建案的設計人，這次損鄰案鑑定結果認定「與建築設計無關」，是否意味楊無需負起任何政治責任？

林欽榮對此說明，建築法規授權下的建築技術規則，在建築基地構造技術規範沒有固定的工法，但有固定的演算程序，所以要採任何工法，都要經過施工計畫的詳細審核，此案誠如四大公會表述的，問題發生在施工營造，不是在設計問題，是建商未依據核定的施工計畫，導致在敏感地區造成內外水位的不均衡，引發事故。

「老高雄人都知道前金區這個地方屬砂質地，你理當注意而不注意，早晚會發生事情」，林欽榮說，施工過程，承造人理當注意而不注意，市府要追償到底。

至於未來是針對建商或起監造人求償？林欽榮答覆，集團具有連帶關係，須負共同責任，依法規都是求償對象，市府已送達通知書，明天請他們來進一步解賠償的準備作業內容，這些都應讓市民都知道。