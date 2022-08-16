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塌陷工地巡查13次出狀況 柯志恩質疑市府SOP不足

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市自強一路建築工地14日發生塌陷事故，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午前往現場關心住戶。柯志恩說，現場怵目驚心，陳其邁市府連人民要求心安的基本要求都做不到，巡查13次都發生工安意外，其他工地是否也會有類似情況，籲陳其邁不要「動工剪綵衝第一，意外事故躲避閃」。

今早柯志恩會同黨籍議員黃紹庭、陳若翠，以及議員參選人許采蓁拜會在地里長及關心受影響居民。柯志恩指出，心安是她的競選主軸，也是所有高雄市民的期許，然而前天（塌陷事故發生日），這項人民最基本的要求，陳其邁市府做不到。

「現場怵目驚心，路面凹凸明顯」柯志恩如此形容，並指出，工地半年內塌陷兩次，市府聲稱巡查13次，但復工2個月後卻再次塌陷，如果連巡查13次都會發生工安意外，是否顯示市府的SOP有所不足，高雄其他工地是否可能也發生類似情況，這些都是市民高度關心的事情。

柯也說，專業鑑定和釐清責任最基本工作，負責營造的建設公司資本額只有3000萬，能否盡速、妥善向受災戶賠償令人憂心。

高雄市議會國民黨團今天開記者會，要求工務局長楊欽富下台負責，陳其邁回應專業問題由專家決定。柯志恩說，陳市長輕描淡寫，用此話迴避市府的行政責任，會讓市民憂心忡忡，也請「陳其邁市長，不要動工剪綵衝第一，意外事故躲避閃」。

自強一路建築工地塌陷現場。圖／柯志恩團隊提供
自強一路建築工地塌陷現場。圖／柯志恩團隊提供
挖土機撐住傾斜建物，這幕讓柯志恩感到怵目驚心，里長也說，若非怪手撐著，房子很可能已經倒塌。圖／柯志恩團隊提供
挖土機撐住傾斜建物，這幕讓柯志恩感到怵目驚心，里長也說，若非怪手撐著，房子很可能已經倒塌。圖／柯志恩團隊提供
柯志恩（右二）前往塌陷工地，勘查後認為現場怵目驚心，指責高雄市府連人民要求心安的基本要求都做不到。圖／柯志恩團隊提供
柯志恩（右二）前往塌陷工地，勘查後認為現場怵目驚心，指責高雄市府連人民要求心安的基本要求都做不到。圖／柯志恩團隊提供

陳其邁 柯志恩

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