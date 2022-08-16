苗栗市廠房整修鷹架突傾倒 2工人墜樓1命危

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗市南勢里1處工地下午發生工安意外，現場鷹架突然傾倒，導致2名作業工人不慎墜樓，其中37歲蕭姓男子意識不清命危，另名22歲王姓男子多處擦挫傷，均送醫急救。

苗栗縣消防局下午2時許接獲報案，苗栗市南勢里一處廠房整修工地2名工人墜樓，需緊急救護，救護人車抵達現場時，1名男子倒臥地面，已無呼吸心跳；另有1名男性傷者身體多處擦挫傷，意識清楚。

根據現場人員轉述，2名工人是因鷹架突然傾倒，其中蕭姓工人（37歲）從2樓墜落至1樓地面，王姓工人（22歲）則是從2樓半墜至2樓。

其中，蕭男於救護人員接觸時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經立即實施CPR、AED檢測不建議電擊，持續CPR並送往大千醫院搶救；王男則由消防局加派救護車載送就醫。

警方指出，事發地點為一處整修中廠房，目前並未營運，事故原因仍待進一步調查。

工安 苗栗縣

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