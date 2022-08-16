老翁酒駕騎腳踏車闖紅燈被撞死 汽車駕駛不起訴

76歲吳姓老翁酒後違規騎腳踏車，行經北市士林區福國、福華路口，闖紅燈撞上綠燈行駛的王姓男子汽車，當場人車倒地，頭部重傷送醫不治，當晚因胸腔內出血不治，檢方採信事故鑑定老翁有違規事由，難認王姓駕駛有過失，全案不起訴處分。

不起訴指出，今年1月22日凌晨0時許，65歲王姓駕駛開車沿福國路西往東行駛至福國福華路口，吳翁騎腳踏自行車，沿福華路北往南行駛至該路口，兩車碰撞吳翁當場人車倒地，送醫急救當晚10時許胸腔內出血死亡，經抽血液酒精濃度118毫克，換算呼氣酒精濃度每公升0.56毫克。

王姓駕駛供稱，車禍發生前的行向是綠燈，車禍地點在路口，當時他已過斑馬線，汽車左側突然猛撞擊，立刻停車查看，左後照鏡全毀，左後方躺著一個人，自行車倒在路旁。

路口監視器、汽車行車記錄器顯示，王姓駕駛在「綠燈」駕車行經路口，吳男騎腳踏車未裝設燈光，沿福華路北往南行駛，通過路口前的行車號誌是「黃燈」接近路口中間時為「紅燈」，吳男仍繼續行駛，與汽車發生擦撞。

台北市車輛行車事故鑑定意見書指出，吳男有三項交通違規。首先吳男沒注意、沒查看路口其他車輛就駛入路口，其次是腳踏車沒有裝設燈光裝置設備，最後慢車駕駛人，飲酒吐氣所含酒精濃度達每公升或0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上。

檢方指出，吳翁飲酒後騎腳踏車，行經路口時，行車號誌由黃燈轉為紅燈，且採信事故鑑定意見書吳翁有違規事由，王姓汽車駕駛行向的行車號誌為綠燈，難認有注意義務過失，全案不起訴處分。

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