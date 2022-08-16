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影／貨車載運13片玻璃過彎 束帶斷裂3公噸玻璃碎滿地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子今天駕駛貨車載運13片，總重量達3公噸的玻璃，在路口右轉彎時，玻璃往左側傾斜，墜落路面後全數碎裂。車道滿是碎玻璃，人車紛紛閃避。

基隆警四分局表示，年約50歲的張男今天上午10點多，駕駛貨車載運玻璃駛出大武崙工業區，右轉彎駛進基金二路口後，因為綁玻璃的束帶斷裂，車上的玻璃往左側傾倒，墜落路面後瞬間碎裂，所幸沒有波及其他人車受傷或受損。

意外發生時，警四分局大武崙派出所警員邱昱誠正在路口加油站內，為巡邏車加油。他察覺發生交通事故，迅速將巡邏車停放在碎裂玻璃後方，警示來車注意，同時指引疏導車流，通報派出所派員支援。

張男的公司得知貨車在工業區進出路口出狀況，動員10名員工到場清除路面玻璃，約1小時全數清除，警方才解除交通管制，恢復全線通車，並將依違反道路交通管理處罰條例舉發張男違規。

警四分局提醒民眾載運貨物上路前，務必確認裝載物品是否確實綑綁固定，若不慎造成交通事故，除造成公司與貨主損失，若傷及無辜用路人外還須負擔民刑事責任，千萬不可貪圖一時方便影響行車安全。

張姓男子今駕貨車載運13片，總重量達3公噸的玻璃，在路口右轉彎時玻璃掉落路面碎裂。車道滿是碎玻璃，人車紛紛閃避。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今駕貨車載運13片，總重量達3公噸的玻璃，在路口右轉彎時玻璃掉落路面碎裂。車道滿是碎玻璃，人車紛紛閃避。記者邱瑞杰／翻攝

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