三重街頭談判亮刀反被奪走砍傷大腿 嫌犯逃4小時被捕

新北市今天凌晨有2名男子，在三重區成功路談判破局拔刀相向，先亮出武器的33歲沈男反被奪刀砍傷雙腿倒地，由救護車送醫診治，沒有生命危險。警方4個小時後，衝進某旅館逮捕27歲周男。

據了解，2人互相認識，周男14日入住三重地區某汽車旅館，邀請沈男以訪客身分進房，2人不知幹什麼引發口角衝突結怨，相約今天凌晨1時許到沈男住家附近的三重區成功路巷弄談判。

據稱沈男隨身攜帶彈簧刀赴會，雙方一言不合大打出手，彼此都有受傷，後來沈男亮刀但被奪走，一陣亂揮亂砍，造成沈男大腿被割傷，周男趁隙逃逸。