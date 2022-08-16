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三重街頭談判亮刀反被奪走砍傷大腿 嫌犯逃4小時被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市今天凌晨有2名男子，在三重區成功路談判破局拔刀相向，先亮出武器的33歲沈男反被奪刀砍傷雙腿倒地，由救護車送醫診治，沒有生命危險。警方4個小時後，衝進某旅館逮捕27歲周男。

據了解，2人互相認識，周男14日入住三重地區某汽車旅館，邀請沈男以訪客身分進房，2人不知幹什麼引發口角衝突結怨，相約今天凌晨1時許到沈男住家附近的三重區成功路巷弄談判。

據稱沈男隨身攜帶彈簧刀赴會，雙方一言不合大打出手，彼此都有受傷，後來沈男亮刀但被奪走，一陣亂揮亂砍，造成沈男大腿被割傷，周男趁隙逃逸。

警方獲報有人打架，到場只剩沈男全身多處受傷流血，馬路上也是血跡斑斑，便通報救護車送醫治療，沒有生命危險。同時調閱監視器鎖定周男逃逸搭乘的轎車，4小時後前往他入住的汽車旅館逮捕歸案，但沈男不願提告，警詢後依違反社會秩序維護法移送簡易法庭裁處。

沈姓男子被奪刀砍傷大腿，由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
沈姓男子被奪刀砍傷大腿，由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
警方在案發４小時後逮捕27歲周嫌。記者林昭彰／翻攝
警方在案發４小時後逮捕27歲周嫌。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案彈簧刀。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案彈簧刀。記者林昭彰／翻攝

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