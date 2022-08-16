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影／疑未保持安全車距 花蓮小貨車連環撞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉舞鶴地區今天發生追撞車禍，一輛小貨車疑未保持安全車距，追撞前方正要左轉的藍綠色小貨車，導致藍綠色小貨車衝向對向撞上黑色自小客車，幸好只有2人擦傷，皆無生命危險，詳細車禍原因尚待警方釐清。

鳳林警分局於今天上午8點26分接獲110通報，在瑞穗鄉台9線260.5公里處有交通事故，經查為47歲周姓男子駕駛小貨車，沿台9線北往南直行，不慎追撞前方同向、在路口要左轉的藍綠色小貨車，車上駕駛28歲彭姓男子與乘客37歲陳姓男子嚇得哀嚎，因撞擊力道大，被撞的小貨車再滑對向車道

當時，45歲許姓女子駕駛的黑色自小客車正好經過，被藍綠色小貨車撞向路邊的「險降坡用低速檔」的示警標誌，許女被突如其來的撞擊嚇到尖叫，好在車速不快，沒有衝撞路旁住家。

警方表示，現場周男、陳男有輕微擦傷，經救護車送至玉里慈濟醫院檢查治療後沒有大礙，經查發生車禍的3位駕駛人均有合格駕照、無酒駕情事，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑒驗單位分析鑑定，以釐清肇責。

警方呼籲，駕駛人開車時，應注意前方車輛動態及道路狀況，行經路口注意往來車輛並禮讓通行，變換車道應提前打方向燈，注意後視鏡，確定安全後始可變換車道，確實依照道路交通標誌、標線、號誌指示小心駕駛，確保行車安全。

花蓮一輛小貨車疑未保持安全車距，追撞前方正要左轉的藍綠色小貨車，導致藍綠色小貨車衝向對向撞上黑色自小客車，損失慘重。圖／警方提供
花蓮一輛小貨車疑未保持安全車距，追撞前方正要左轉的藍綠色小貨車，導致藍綠色小貨車衝向對向撞上黑色自小客車，損失慘重。圖／警方提供
花蓮一輛小貨車疑未保持安全車距，造成連環撞車禍，幸駕駛與乘客都未有生命危險。圖／警方提供
花蓮一輛小貨車疑未保持安全車距，造成連環撞車禍，幸駕駛與乘客都未有生命危險。圖／警方提供

車禍 車道

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