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六旬父被兒發現坐在工廠馬桶上屍僵身亡 檢警查死因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬葉姓老翁在今天上午被兒子發現，坐在西屯區西屯路油漆工廠的馬桶，無呼吸心跳，經救護車到場確認，葉翁已呈現屍僵，明顯死亡，通知轄區派出所到場處理，葉翁兒子透露，父親退休後住在工廠，平常有慢性病等病史，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

消防局在今天上午10時許獲報，西屯區西屯區一間工廠有人需要送醫，協和消防分隊到場後發現，葉姓老翁（66歲）坐在工廠的廁所馬桶，已無呼吸、心跳，呈現屍僵狀態，顯然已死亡多時，無送醫必要，通知轄區第六警分局到場處理。

據查，發現人是死者的兒子，目前是該家油漆工廠的經營者，死者在退休之後，住在工廠裡，一早死者兒子找不到父親，最後是在工廠廁所發現父親。

警方鑑識人員在場採證，現場並無外力破壞、打鬥痕跡，死者身體也無明顯外傷，但據死者兒子透露，死者患有慢性病與小兒痲痺，是否與死因有關，今天將報請檢察官相驗釐清。

台中市葉姓老翁今天上午被兒子發現陳屍在工廠廁所，警方報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市葉姓老翁今天上午被兒子發現陳屍在工廠廁所，警方報請檢察官相驗，釐清死因。圖／本報資料照

兒子 馬桶 慢性病

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