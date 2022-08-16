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金門公寓地下室冒濃煙 疑電池過熱起火住戶倉皇逃生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧鄉湖埔村有一處公寓式住宅，昨天晚間突然竄出濃煙，嚇的住戶倉皇逃生，消防人員獲報到場搶救，發現起火地點是位於地下室的電動機車充電站，電池疑似充電過熱起火燃燒，消防人員第一時間趕緊將電池移往室外，充電站設在地下室是否合法，還有待相關單位調查。

金門縣消防局今天表示，在昨天深夜21點44分，接獲民眾報案，指出在湖埔村有一公寓的地下室出現濃煙，他們到場察看，發現地下室停放數十台電動機車，不少台都在充電，疑似是電瓶起火，才釀禍，消防人員緊急將燃燒中的電池移往室外，並進行排煙處理。

附近的住戶也一臉驚恐的表示，昨晚準備入睡時，就看到陣陣濃濃白煙不斷從公寓地下室竄出，趕緊通報，並在第一時間全跑到戶外，好在消防局人員獲報後很快就抵達現場，並立即著裝進入地下室搶救

金門消防局金寧分隊長李宗其表示，昨晚總計出動7車16人前往搶救，好在發現的早，才沒釀成更大災害，他也呼籲民眾電動車與電動機車不要在室內進行充電，以免釀災。

針對這起火警，金門縣消防局也表示，後續將進行調查，地下室為何會有如果規模的商業用充電站，是否符合消防安全法規等，有待相關單位釐清。

就是這顆電瓶起火，消防人員到場趕緊將東西移出。圖／讀者提供
就是這顆電瓶起火，消防人員到場趕緊將東西移出。圖／讀者提供
金寧鄉一處公寓昨晚驚傳火警，地下室入口冒出陣陣濃煙，消防人員冒險進入。圖／讀者提供
金寧鄉一處公寓昨晚驚傳火警，地下室入口冒出陣陣濃煙，消防人員冒險進入。圖／讀者提供
金門金寧鄉湖埔村有一處公寓式住宅，昨天晚間突然竄出濃煙，嚇的住戶倉皇逃生。圖／讀者提供
金門金寧鄉湖埔村有一處公寓式住宅，昨天晚間突然竄出濃煙，嚇的住戶倉皇逃生。圖／讀者提供
金寧鄉某公寓地下室停滿著電動機車，疑似電動車充電釀禍。圖／讀者提供
金寧鄉某公寓地下室停滿著電動機車，疑似電動車充電釀禍。圖／讀者提供

金門 電動機車

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