快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

家庭主婦曬衣被女兒反鎖困陽台2小時 鄰居竟誤認遭家暴

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名凌姓女子下午到陽台曬衣，卻被2歲女兒反鎖在陽台外，凌女拚了命呼救，鄰居以為遭家暴報警，大安警分局員警趕到現場時，與凌女對話，才發現虛驚一場，只是被反鎖在陽台外，立即請鎖匠前來救援，順利解救凌女窘境。

警方表示，凌女（42歲）日前下午3點多出陽台曬衣，誤遭2歲女兒反鎖陽台，因女兒遲遲無法將門鎖打開，凌身上也沒有攜帶手機，且天氣酷熱，無計可施下的凌只好急喊救命。

周遭鄰居見到凌女長時間待在陽台外還大喊救命，誤以為她遇上家暴，趕忙報警。大安警分局瑞安街派出所員警接獲民眾報案，立即派遣巡邏員警陳新國、常蕎麟趕赴瞭解，到場後才知是凌遭反鎖2小時，虛驚一場。

警方通知鎖匠開門，開鎖後2歲女童見到大批人馬便開始驚慌失措說著要找媽媽，員警先行安撫女童同時將陽台門鎖打開，一看到媽媽後女童眼眶泛淚直接抱上去，事後凌為自己的疏忽深表抱歉，也非常感謝警方的協助並不斷地向警方表達感謝。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

凌女誤遭2歲女兒反鎖在陽台外。記者邱奕能／翻攝
凌女誤遭2歲女兒反鎖在陽台外。記者邱奕能／翻攝
凌女誤遭2歲女兒反鎖在陽台外。記者邱奕能／翻攝
凌女誤遭2歲女兒反鎖在陽台外。記者邱奕能／翻攝

家暴

延伸閱讀

桃園汽車旅館驚傳命案 家暴男持刀遭前妻反擊刺死

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

強尼戴普新作《Jeanne du Barry》劇照曝光　蒙眼紅唇扮演「風流國王路易十五」

綠光罩頂 婚禮上播「限制級影片」揭穿新娘跟姊夫睡了

相關新聞

龍潭核研所爆工安意外1死 高壓電殛焦黑冒煙死狀慘

桃園市龍潭區的原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，63歲涂姓工程人員前往該所變電站高壓電塔查看，疑似遭高壓電殛，涂男...

影／貨車載運13片玻璃過彎 束帶斷裂 3公噸玻璃碎滿地

張姓男子今天駕駛貨車載運13片，總重量達3公噸的玻璃，在路口右轉彎時，玻璃往左側傾斜，墜落路面後全數碎裂。車道滿是碎玻璃...

三重街頭談判亮刀反被奪走砍傷大腿 嫌犯逃4小時被捕

新北市今天凌晨有2名男子，在三重區成功路談判破局拔刀相向，先亮出武器的33歲沈男反被奪刀砍傷雙腿倒地，由救護車送醫診治，...

影／疑未保持安全車距 花蓮小貨車連環撞

花蓮瑞穗鄉舞鶴地區今天發生追撞車禍，一輛小貨車疑未保持安全車距，追撞前方正要左轉的藍綠色小貨車，導致藍綠色小貨車衝向對向...

7旬翁搭高鐵到站不下車 清潔工叫不醒 急送醫不治

71歲陳姓老翁今上午搭乘高鐵從北部南下，9點25分抵達左營高鐵站時，被清潔人員發現在椅子上一動也不動，緊急通報救護車，陳...

六旬父被兒發現坐在工廠馬桶上屍僵身亡 檢警查死因

台中市六旬葉姓老翁在今天上午被兒子發現，坐在西屯區西屯路油漆工廠的馬桶，無呼吸心跳，經救護車到場確認，葉翁已呈現屍僵，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。