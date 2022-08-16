家庭主婦曬衣被女兒反鎖困陽台2小時 鄰居竟誤認遭家暴

台北市一名凌姓女子下午到陽台曬衣，卻被2歲女兒反鎖在陽台外，凌女拚了命呼救，鄰居以為遭家暴報警，大安警分局員警趕到現場時，與凌女對話，才發現虛驚一場，只是被反鎖在陽台外，立即請鎖匠前來救援，順利解救凌女窘境。

警方表示，凌女（42歲）日前下午3點多出陽台曬衣，誤遭2歲女兒反鎖陽台，因女兒遲遲無法將門鎖打開，凌身上也沒有攜帶手機，且天氣酷熱，無計可施下的凌只好急喊救命。

周遭鄰居見到凌女長時間待在陽台外還大喊救命，誤以為她遇上家暴，趕忙報警。大安警分局瑞安街派出所員警接獲民眾報案，立即派遣巡邏員警陳新國、常蕎麟趕赴瞭解，到場後才知是凌遭反鎖2小時，虛驚一場。

警方通知鎖匠開門，開鎖後2歲女童見到大批人馬便開始驚慌失措說著要找媽媽，員警先行安撫女童同時將陽台門鎖打開，一看到媽媽後女童眼眶泛淚直接抱上去，事後凌為自己的疏忽深表抱歉，也非常感謝警方的協助並不斷地向警方表達感謝。

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