龍潭核研所爆工安意外1死 高壓電殛焦黑冒煙死狀慘

桃園市龍潭區的原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，63歲涂姓工程人員前往該所變電站高壓電塔查看，疑似遭高壓電殛，涂男倒地、身上焦黑冒煙死亡，檢警相驗初步研判涂男高壓電殛致死，桃園市府勞動檢查處今天下午表示，核研所工安意外，涂男為公務員依職災規定調查處理中。

檢警調查，涂姓男子為核研所工程人員，具公務員身分，核研所8月14日上午突然跳電，涂男先去所內變電站高壓電塔查看，不久另一名工程人員前往查看，發現涂男倒地，身體焦黑冒煙，發生工安事緊急報案，消防員到場發現涂男明顯死亡未送醫，身上疑似電殛傷痕，警方在現場未發現外力介入或打鬥痕跡，研判無殺之嫌。