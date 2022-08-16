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龍潭核研所爆工安意外1死 高壓電殛焦黑冒煙死狀慘

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區的原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，63歲涂姓工程人員前往該所變電站高壓電塔查看，疑似遭高壓電殛，涂男倒地、身上焦黑冒煙死亡，檢警相驗初步研判涂男高壓電殛致死，桃園市府勞動檢查處今天下午表示，核研所工安意外，涂男為公務員依職災規定調查處理中。

檢警調查，涂姓男子為核研所工程人員，具公務員身分，核研所8月14日上午突然跳電，涂男先去所內變電站高壓電塔查看，不久另一名工程人員前往查看，發現涂男倒地，身體焦黑冒煙，發生工安事緊急報案，消防員到場發現涂男明顯死亡未送醫，身上疑似電殛傷痕，警方在現場未發現外力介入或打鬥痕跡，研判無殺之嫌。

核研所發生工安意外，涂男死亡，核研所向桃園市政府完成職災通報，桃園地檢署檢察官率警方、法醫完成相驗，初步研判涂男為高壓電殛致死，案情進一步調查釐清，市府勞檢處表示，該處接獲核研所工安事故通報，經查是工安意外事件，疑為高壓電殛意外，由於涂男為公務員身分，該處依規定檢查核研所是否疏失和公務員規定處理中。

龍潭核研所設電站高壓電塔跳電，所方工程人員查看疑電殛致死工安事故。記者曾增勳／翻攝
龍潭核研所設電站高壓電塔跳電，所方工程人員查看疑電殛致死工安事故。記者曾增勳／翻攝

工安 桃園 公務員

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