聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍潭核研所爆工安意外1死 高壓電殛焦黑冒煙死狀慘
桃園市龍潭區的原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，63歲涂姓工程人員前往該所變電站高壓電塔查看，疑似遭高壓電殛，涂男倒地、身上焦黑冒煙死亡，檢警相驗初步研判涂男高壓電殛致死，桃園市府勞動檢查處今天下午表示，核研所工安意外，涂男為公務員依職災規定調查處理中。
檢警調查，涂姓男子為核研所工程人員，具公務員身分，核研所8月14日上午突然跳電，涂男先去所內變電站高壓電塔查看，不久另一名工程人員前往查看，發現涂男倒地，身體焦黑冒煙，發生工安事緊急報案，消防員到場發現涂男明顯死亡未送醫，身上疑似電殛傷痕，警方在現場未發現外力介入或打鬥痕跡，研判無殺之嫌。
核研所發生工安意外，涂男死亡，核研所向桃園市政府完成職災通報，桃園地檢署檢察官率警方、法醫完成相驗，初步研判涂男為高壓電殛致死，案情進一步調查釐清，市府勞檢處表示，該處接獲核研所工安事故通報，經查是工安意外事件，疑為高壓電殛意外，由於涂男為公務員身分，該處依規定檢查核研所是否疏失和公務員規定處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言