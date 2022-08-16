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台南高樓急速增加 消防局推動高樓搶救資料庫防範未然

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市高樓越建越多，消防第五大隊推出高樓建築物資訊卡（BIC），記錄轄內121棟11層以上各種消防資訊；消防局今天召集各所屬大隊、相關科室主管及承辦人舉行說明會，請五大隊介紹資訊卡內容功能，將推廣全市應用，增強消防戰力與人員安全。

高樓建築物資訊卡記錄樓層資訊、結構、樓梯、電梯、空調排煙、發電機、油槽等公共設施、消防設備、危險物品、通訊、緊急連絡方式訊等資訊，繪製大樓的樓梯電梯立面圖及1樓平面圖。

消防局長李明峯主持會議，指示局本部開始規畫建築物資訊卡推動期程及對象。

五大隊表示，高樓救災時應注意資訊掌握、梯道控制、設備運用、人力器材管控等四大面向；建築物資訊卡完成，並上傳消防局建置輔助搶救資訊系統後，預計可達成該四個面向相關資訊，救災人員可以在災前、救災途中及救災現場，更全面了解發生事故的高樓，內部搶救必要資訊，使救災更有效率，減少高樓救災常遭遇人員逃生資訊不清、救災人員體力消耗量大等問題，也有利指揮管理作業。

李明峯表示，台南近年產業大幅成長，人口不斷移入，大樓持續興建，面對高樓災害搶救複雜性，消防局更需要做好準備，除災害現場良好應變，更要完善災前計畫準備，才能同時提升搶救效率及市民安全。台南市108至110年連續3年外縣市遷徙移入人口正成長，去年更突破4位數達1561人，主因科技產業發展，就業機會變多，高樓越來越多，加強高樓的災前整備，可增加居住安全。

台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
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台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
台南高樓急速增加，消防局推動高樓搶救資料庫防範未然。圖／五大隊提供
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