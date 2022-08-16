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登山遭蜂螫恐引發過敏性休克 帶腎上腺素可解危

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，登山民眾愈來愈多，在山林活動時，容易被蚊蟲叮咬或蜂螫，恐造成過敏性症狀，若沒有及時處置，甚至會危及性命。花蓮縣消防局提醒，可攜帶隨身型腎上腺素藥劑，不幸發生過敏性休克時，在肌肉注射可暫時解危，並立即就醫。

消防局表示，日前1名登山客被不明生物螫咬，感到呼吸困難、全身搔癢、面部及手部麻木，但人位於初音山，距離白雲步道上方華林園還有約20分鐘步行路程，消防局隨即派遣特搜大隊與吉安分隊趕往救援。

因山區道路狹窄，需要開車再步行進入，高級救護技術員已預先準備好腎上腺素（bosmin）等急救藥劑，到達現場後能立即處理嚴重過敏性症狀。

所幸救護人員到達現場時，患者症狀已緩解，自行走至道路處與救護人員會合，經評估患者仍有心跳加速、血壓降低等症狀，經初步處置後，將患者送往花蓮慈濟醫院治療。

消防局表示，蜂螫或是生物螫咬造成的過敏性休克常見症狀為，皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條線、舌頭或喉頭發生腫脹、呼吸困難及低血壓等。最嚴重的是喉頭腫脹或氣管痙攣造成呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，如果沒有及時處置，就會導致心臟或腦部缺氧。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，若民眾到偏遠山區或郊外，救難人員難以即時到達現場，可攜帶隨身型的腎上腺素藥劑，當遇到過敏性休克的情形，可直接將藥劑以肌肉注射方式，施打在大腿前外側可立即緩解過敏症狀，避免惡化。

花蓮縣消防局提醒，登山民眾可攜帶隨身型腎上腺素藥劑，不幸發生過敏性休克時，在肌肉注射可暫時解危。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局提醒，登山民眾可攜帶隨身型腎上腺素藥劑，不幸發生過敏性休克時，在肌肉注射可暫時解危。圖／花蓮縣消防局提供

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