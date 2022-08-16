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北屯同榮公園驚見穿裙阿伯 沒穿內褲甩下體嚇壞居民
台中市消防局今天上午11時許，接獲民眾報案北屯區同榮公園有人需要救護，沒想到救護車到場時，發現現場無人需要救護，只有一名年約50、60歲的男子，下半身穿著裙子，沒穿內褲裸露下體，趕緊通知警方到場，不過警方到場時，已不見男子蹤影，經查，涉案的是六旬李姓老翁，不過因到場時無違反社維法行為，警方抄錄資料後離開。
台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區同榮公園有人需要救護，不過水湳消防分隊據報到場時，沒有發現有民眾受傷，反而看到一名中年男子，穿著裙子，沒穿內褲，裸露下體在公園內走動，消防員趕緊通知第五警分局四平所警員到場，不過警方到場時，已不見男子蹤影。
警方訪查附近民眾，確認涉案人是李姓老翁（68歲），不過已無違反社會秩序維護法的犯行，也沒有涉犯其他刑事案件，經告誡、抄錄資料後離開。
北屯區同榮里長王煌照說，該名李姓男子與另名女子是今年間才出現在里內，算是街友，平常就是住在里內一戶無人居住里民矮房屋簷下，因為李會撿拾回收物等物品，常會穿著撿來的衣物，精神狀況不是很穩定，不過之前沒有里民有通報有裸露下體的狀況，頂多通報李男穿女裝，行徑怪異而已。
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