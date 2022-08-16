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男駕貨車越線撞爛對向廂型車 父子受困 救出3人送醫
台東縣39歲鍾姓男子今天清晨駕駛貨車，疑趕時間送貨，車輛越線與對向廂型車相撞， 造成另一39歲洪姓駕駛及10歲兒子一度受困車內，經消防局到場破壞車體將洪姓父子救出，洪骨折、洪子僅輕微擦傷，2車駕駛送醫酒測值都是0，肇事原因待警方釐清。
警方調查，39歲鍾姓男子今晨6時許駕駛貨車，南下行經台11線117.5公里（拔邊段）處，鍾男子疑趕時間要送貨去富岡漁港，貨車越線衝至對向車道，與39歲洪姓男子載10歲兒子的廂型車相撞，鍾男貨車翻覆，經警消救援後，鍾男受輕傷送醫。
因為撞擊力道強大，不僅貨車翻覆，洪姓父子廂型車被撞得面目全非、車頭凹陷變形，父子受困廂型車內，父子2人經消防隊救出，洪子未發現嚴重外傷，但洪男胸骨折經脫困後，救護人員擔心他內出血，立即送台東馬偕醫院急救， 警方隨即到醫院對2駕駛酒測，鍾、洪酒測都是0，詳細事故原因仍待調查。
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