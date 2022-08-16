抖音花500塊買20顆水雷 鑑定有殺傷力台中男下場慘了

台中卓姓男子自稱好奇、好玩，透過抖音平台花了500元買來20顆「水雷爆竹」，在后里大街邊騎電動平衡車邊引燃亂丟，結果自己被巨大爆裂聲嚇到摔車，警方查扣送鑑確認有殺傷力，卓訊時辯稱「不知這麼嚴重」，檢方偵結依槍砲罪持有彈藥罪起訴他，該罪法定刑5年以上。

檢警調查，卓男今年初透過抖音以500元價格向不詳買家聯繫，一共買到20顆具殺傷力及破壞性的「點火式爆裂物」20顆，3月24日深夜11點多他騎乘電動平衡車行經后里區復興街時，竟持點燃其中1顆朝附近的住戶丟擲。

結果爆炸發生巨響伴隨濃煙，卓自己也被嚇到失去平衡跌倒在地，褲子中放的另一顆爆裂物也滾出掉落，經後方行人撿起朝一旁空地丟，最後由附近鄰居發現報警才曝光；大甲分局扣下該爆裂物送交刑事局鑑定，確認是具殺傷力、破壞力。

檢方循線逮捕卓男，他坦承有上網買爆裂物，並將其中19顆全數引爆，但辯稱以為買來的是水雷爆竹、水鴛鴦之類的東西，也僅是出於好玩目的，不知道這個東西鑑定出來這麼嚴重，但檢方認為他說詞避重就輕。

檢方並根據現場監視器、警方蒐證結果等及鑑定報告，認定卓男犯嫌明確，且卓同時涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持有爆裂物、刑法第186條之1第1項非法使用爆裂物等罪，2罪想像競合，檢方從重依前罪起訴。