屢傳民眾遭詐 北市保大派員鬧區加強宣導

詐騙案頻傳，台北市保安警察大隊為避免民眾受騙，近日派員到龍山寺、西門町等人潮聚集處，以步巡方式加強宣導，說明常見詐騙態樣，提醒民眾慎防。

警方表示，常見「投資詐騙」利用通訊軟體引誘民眾加入投資群組，成透過程式交易、量化分析等，誘騙民眾購買海內外飆股、未上市公司股票，藉以詐取民眾錢財。「解除分期付款」是詐騙集團駭入網購系統，盜取民眾個資，再竄改來電號碼，冒充電商客服或銀行行員，謊稱交易被誤設為連續扣款或分期付款，要求民眾依指示操作ATM匯款，實則轉空民眾存款。

「假求職詐騙」則是詐騙集團刊登廣告應徵電腦打字員、行政助理等，標榜免經驗、快速致富、食宿全包等，錄取後輕則以治裝費、保證金騙錢，重則以海外高薪工作為由，誘騙被害人前往東南亞從事不法或與不符期望的工作，甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、被毆打或轉賣的情況。