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影／想吃「東河包子」？貨車翻覆 車頭正對包子指示牌
高姓男子今晨駕物流貨車從高雄出發，行經「東河包子」指示牌前路口疑疲勞駕駛、失控翻車，所幸駕駛只有輕傷、酒測值0，路過者看見貨車倒在「東河包子亅指示牌前方，戲稱「駕駛大概想吃肉包」，警方研判可能是疲勞駕駛，確切肇事原因待警方釐清。
27歲高姓男子駕駛超商物流貨車，凌晨自高雄出發，約清晨5時許行經台東縣台11線北東河段時，在130.7公里轉彎處不明原因，突然失控翻覆，物流車就倒在著名「東河包子」指示牌前方，高姓駕駛自行脫困報案，所幸僅右手肘擦傷。
地方人士表示，該指示牌路口是進入村內重要道路，平日買肉包觀光車流相當多，去年還發生過死亡車禍，觀光客車輛行經該路段一定要減速慢行。
警方表示，物流車凌晨從高雄出發送貨，不確定駕駛中突是否有休息， 如果一趟這樣開過來還要沿路送貨，很可能涉及疲勞駕駛，呼籲駕駛長途行車一定要安排時間休息，切勿疲勞駕駛。
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