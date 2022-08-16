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影／想吃「東河包子」？貨車翻覆 車頭正對包子指示牌

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

高姓男子今晨駕物流貨車從高雄出發，行經「東河包子」指示牌前路口疑疲勞駕駛、失控翻車，所幸駕駛只有輕傷、酒測值0，路過者看見貨車倒在「東河包子亅指示牌前方，戲稱「駕駛大概想吃肉包」，警方研判可能是疲勞駕駛，確切肇事原因待警方釐清。

27歲高姓男子駕駛超商物流貨車，凌晨自高雄出發，約清晨5時許行經台東縣台11線北東河段時，在130.7公里轉彎處不明原因，突然失控翻覆，物流車就倒在著名「東河包子」指示牌前方，高姓駕駛自行脫困報案，所幸僅右手肘擦傷。

地方人士表示，該指示牌路口是進入村內重要道路，平日買肉包觀光車流相當多，去年還發生過死亡車禍，觀光客車輛行經該路段一定要減速慢行

警方表示，物流車凌晨從高雄出發送貨，不確定駕駛中突是否有休息， 如果一趟這樣開過來還要沿路送貨，很可能涉及疲勞駕駛，呼籲駕駛長途行車一定要安排時間休息，切勿疲勞駕駛。

物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝
物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝
物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝
物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝
物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝
物流貨車在東河包子路口前翻車， 車頭正對購買包子的指示牌。記者卜敏正／翻攝

包子 慢行

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