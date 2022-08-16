影／想吃「東河包子」？貨車翻覆 車頭正對包子指示牌

高姓男子今晨駕物流貨車從高雄出發，行經「東河包子」指示牌前路口疑疲勞駕駛、失控翻車，所幸駕駛只有輕傷、酒測值0，路過者看見貨車倒在「東河包子亅指示牌前方，戲稱「駕駛大概想吃肉包」，警方研判可能是疲勞駕駛，確切肇事原因待警方釐清。

27歲高姓男子駕駛超商物流貨車，凌晨自高雄出發，約清晨5時許行經台東縣台11線北東河段時，在130.7公里轉彎處不明原因，突然失控翻覆，物流車就倒在著名「東河包子」指示牌前方，高姓駕駛自行脫困報案，所幸僅右手肘擦傷。

地方人士表示，該指示牌路口是進入村內重要道路，平日買肉包觀光車流相當多，去年還發生過死亡車禍，觀光客車輛行經該路段一定要減速慢行。