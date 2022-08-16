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74歲女誤信假投資話術 「投資虛擬貨幣」險丟500萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

劉姓女子誤信LINE假投資群組話術，欲匯出16萬7千元美金，銀行行員發覺異狀報警處理，劉女還對遭詐半信半疑，員警清查發現受款帳戶已被165反詐網多次通報為警示帳戶，劉婦才恍然大悟，所幸最後保住積蓄。

警方調查，74歲劉女經友人推薦，加入LINE上的投資群組，其中有人自稱投資專家，可協助劉女投資虛擬貨幣，穩賺不賠，劉女聽信對方話術，近日到銀行準備匯出16萬7千元美金（約新台幣500萬5千餘元），銀行行員關懷提問時發現劉女無法說明匯出巨款的用途，立即報警處理。

轄區台北市中山警分局長春路派出所員警到場，一眼看出劉女是遭遇典型的假投資詐騙，便為劉女說明常見詐騙手法，建議劉女不要輕易匯款，但劉女仍半信半疑，直到員警查出受款帳戶已被165反詐網多次通報為警示帳戶，證明所謂的「投資專家」是詐騙集團，劉女才驚覺受騙，幸好沒有將巨款匯出。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，為防止錢財損失，民眾應提高警戒，接獲自稱親友以各種管道借錢時，需詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如對當下狀況有任何疑慮，可撥打165或110與警方聯繫查證。

員警獲報到場攔阻劉女匯款，順利保住劉女積蓄。記者李隆揆／翻攝
員警獲報到場攔阻劉女匯款，順利保住劉女積蓄。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 LINE 虛擬貨幣

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