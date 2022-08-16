趁獄友服助眠藥熟睡 大叔抹藥膏當潤滑液性侵得逞

44歲張姓男子因案入監，卻趁獄友熟睡時，連續9天性侵得逞，後來獄友醒來發現有異，通知監所人員後，調閱監視器畫面才驚覺遭到性侵，高雄地檢署偵結，今依乘機性交罪將張男起訴。

檢方調查，張男因案進入高雄監獄服刑，今年2月間，他發現同房獄友睡前都會服用藥物助眠，且入睡後很難叫醒，性慾難耐的張男發現有機可趁。

今年2月4日至至同月12日間，張男趁獄友熟睡，為了避免獄友遭痛感驚醒，拿皮膚藥膏當潤滑劑，接連對獄友性侵9次得逞。後來獄友醒來後察覺肛門地方有異狀，通報監所人員，調閱監視器畫面後才驚覺遭到性侵。