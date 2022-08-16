新北大都會公園遙控賽車場遭竊電 車友觸電橫紋肌溶解

新北市二重疏洪道內大都會公園遙控賽車場，日前驚傳民眾觸電跌落鋼構棚架，不僅摔到鼻骨骨折，還造成橫紋肌溶解、4支手指燒灼傷，警方初步調查發現，疑似車友私自從照明燈桿電箱竊電使用，已受理報案展開調查。

這座遙控車場是由市政府興建、水利局高灘地工程管理處負責維護，開放給民眾使用，場地除了賽道，還有1座2層鋼構高台供車手俯瞰遙控車輛。本月5日晚間8時許，39歲許姓車友走下操控台樓梯時觸電。

據轉述，當時許男右手被樓梯金屬扶手吸住，動彈不得，旁人還以為他中風，出手營救也被電擊，才知道是觸電，連忙用絕緣物將人拉開，許男即暈厥面朝下摔落樓梯。

救護車將人送到衛福部台北醫院，除了摔得鼻青臉腫血流滿面，還有橫紋肌溶解、右手4指燒灼傷、鼻骨骨折等傷勢。警方獲報趕抵，與高灘處保全和台電人員查看，發現有1條延長線沿著場地照明燈桿電箱，外接拉到操作台棚架，疑似遭人偷接使用，且電線外緣破損，疑為漏電主因。

市議員宋明宗事後接獲投訴，今天由服務處主任蔡佩呈、高灘地管理處養護工程科長蔡文中到場會勘，共同呼籲切勿私自竊電，否則除了觸犯刑法竊盜罪，也可能害人傷己，尤其遙控車場也會有很多小朋友，萬一是小孩觸電，傷勢可能更為嚴重。