母跌倒頭撞地不治 老父控訴女兒拉扯 證據不足判無罪

蕭姓婦人前年3月因父親在住處堆置資源回收物發生口角，父親欲報警，母親上前勸阻，不慎跌倒撞到頭，警方據報到場，母親稱自己不慎跌倒，當天頭暈就醫，隔天卻叫不醒，急診住院後仍不治，父親控訴女兒自後拉扯妻子衣領才跌例，女兒否認動手，法官認證據不足判她無罪。

檢警調查，前年3月13日下午3時20分許，蕭婦在台南住處內，因細故與父親口角爭執，父親欲撥打電話報警，母親為免家務事外揚上前勸阻，蕭婦認母親無須阻止父親報警，也上前阻止，未料，年事已高的母親重心往後倒地，後腦勺撞擊地面。

父親憤而報警處理，員警到場後詢問狀況時，母親擔心家醜外揚，僅稱是自己不慎跌倒撞到頭，表示無須警方處理也不提告，並阻止丈夫提告。未料，當天下午母親因感頭暈、頭痛就醫，檢查後發現血壓上升且後枕部有血腫，經醫師診療開立藥物後返回住處。

隔天上午，丈夫發現妻子叫不醒，將妻子送往新營醫院急診就醫，診斷後認她有大腦創傷性出血且意識喪失，進入加護病房住院觀察，同年月25日晚上因肺炎、創傷性腦出血併蜘蛛膜下腔出血不治。

蕭婦說，當時她與父親就其堆放在家中的資源回收物品發生爭執，兩人爭執完後就在廚房整理，因父親執意要打電話報警，母親不希望事情鬧大，才上前阻止父親報警，是父親受到母親阻撓後，從正面推開母親，導致母親跌倒、頭部因而撞到地上，她聽到聲音後才從廚房出來照顧母親，她沒有自母親後方拉扯衣領導致母親跌倒。

蕭父堅稱，女兒自妻子後方拉扯衣領，才導致妻子失去重心往後倒地，後腦勺因而撞擊地面。隨後，他又說，他走進屋內要打電話報案，要打電話之前看見女兒抓住妻子後衣領，打完電話就發現妻子已躺臥在地上。

合議庭認為，蕭父先證稱親眼看到女兒將妻子拉倒在地，後改稱是打完電話回來就看到妻子倒在地上，其證詞顯然前後不一而有所矛盾。檢方提出到場員警密錄器及蕭婦兒子與阿姨之間對話佐證。

然而，蕭婦兒子到庭證稱，媽媽跟他說阿嬤阻止阿公的時候，阿嬤她跌倒，阿姨一直覺得是媽媽弄的；站在我們晚輩的立場我們都覺得是不小心的。他說，從未聽到媽媽曾經表示有出手拉阿嬤。