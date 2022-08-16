「侷限空間救援」要素 新北消防：讓學童瞭解救災緊湊

為讓學童於娛樂中學習防災觀念，新北市消防局第二救災救護大隊，於今天上午9時許，在新泰國中舉辦消防夏令營活動。現場除設計「犀」5站消防關卡活動外；活動中還加入「侷限空間救援」要素，讓參與學童藉由人造煙隧道，瞭解救災時間緊湊，進而理解防災重要。

第二救災救護大隊表示，今年舉辦消防夏令營活動，共有200名學童參加。這次活動特地將新北消防吉祥物「犀牛哥」，融入到防災遊戲和互動道具，同時設計「犀」利特搜隊、「犀」望有保庇、「犀」水要安全、「犀」手Fun一夏、「犀」利智慧王等5站消防關卡，讓參與學童藉由闖關遊戲，知曉如何防災。