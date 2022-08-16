桃園老翁騎車雙載回頭卻不見7旬妻 警消急救援

桃園市龜山區一對老夫婦昨晚騎車路經桃園區，後座老婦人突然身體不適，前座丈夫正要停在路邊時 回頭一看她已不在座位上，竟跌落路面；巡邏警方正好路過，通報119確認老婦無大礙後，將她請上巡邏車送回家。

桃園警分局青溪派出所員警曾沛元及蔡承歷，昨天19時40分許巡邏經過成功路時，發現一對老夫妻（均為70歲）坐在人行道上，機車翻倒在一旁，擔心他們是遭遇車禍，立即上前關懷。

警方詢問沈姓老翁，他表示夫妻倆騎乘機車雙載，沿成功路三段往萬壽路方向行駛，準備回龜山區住處，但妻子突感身體不適，正要停在路邊準備查看時，發現她已跌落機車，更失去意識。

沈老先生表示，當下急得手足無措，將妻子扶到人行道後，不知如何是好。員警立即通報救護人員到場協助，經初步檢視，老婦人狀況並無大礙，也甦醒過來，自陳沒有慢性病史，不曉得為何暈厥，並婉拒送醫。