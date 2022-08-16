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車禍4連莊！苗栗社苓派出所轄區1小時連續4起交通事故

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

車禍4連莊！苗栗縣通霄警分局社苓派出所管轄的苑裡鎮內區，昨傍晚1小時內連續發生4起汽、機車交通事故，讓巡邏警員疲於奔命，當中有4名機車騎士因手腳擦挫傷送醫；分局表示，當時雖是下班交通尖峰時段熱點，但頻繁又密集發生車禍的狀況很少見。

分局一組組長謝宗益指出，昨天一整天包含通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉共發生7件交通事故，社苓派出所轄區昨天傍晚4點多到5點多，短短1小時內就包攬半數以上，所幸都是小車禍，經分析肇事原因多為未注意路況發生擦撞及追撞，其中有2件事後雙方當事人願自行和解，不需警方介入。

社苓派出所副所長黃智湖說，昨天才4人上班，警力吃緊，除了值班台，1人勤查，另2人負責巡邏警員可說是馬不停蹄，據報前往處理交通事故，所幸傷者都是輕傷就醫後均無大礙。

社苓派出所轄區昨傍晚1小時內連續發生4起汽、機車交通事故，讓巡邏警員疲於奔命，當中有4名機車騎士因手腳擦挫傷送醫。圖／民眾提供
社苓派出所轄區昨傍晚1小時內連續發生4起汽、機車交通事故，讓巡邏警員疲於奔命，當中有4名機車騎士因手腳擦挫傷送醫。圖／民眾提供
社苓派出所轄區昨傍晚1小時內連續發生4起汽、機車交通事故，讓巡邏警員疲於奔命，當中有4名機車騎士因手腳擦挫傷送醫。圖／民眾提供
社苓派出所轄區昨傍晚1小時內連續發生4起汽、機車交通事故，讓巡邏警員疲於奔命，當中有4名機車騎士因手腳擦挫傷送醫。圖／民眾提供

車禍

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