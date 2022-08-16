影／台中7歲童撞破頭滿臉血 父攔警車求開道送醫

台中市第五警分局四平所警員12日巡邏時，徐姓男子上前攔車，拜託警方協助幫忙開道，因車內7歲兒子摔倒滿臉是血，要開車送醫，卻遇到交通堵塞，而且需停等紅燈，心急如焚才攔警車，警員確認徐兒子狀況後，協助徐開道，在6分鐘後助男童就醫，已無大礙。

第五警分局四平所警員陳耀一、陳韋任12日下午1時許，巡經北屯區崇德路三段、崇德八路時，遇到徐姓男子（39歲）攔車，透露車內7歲兒子頭部撞傷出血，需要協助開道送醫。

警員見孩童頭部右邊滲出大量血跡，擔心男童流血過多，男童雖未有休克狀況，但為避免發生不良影響，認定有必要緊急送醫，立即鳴警報器開道，讓徐男開車跟隨在後，僅花費6分鐘即抵達中國醫藥大學附設醫院。

警方在到院後向男童母親瞭解，徐童在家中與姊姊玩耍時，不慎撞到樓梯，導致頭部有大量出血，由徐男開車送醫，但途中需停等紅燈、車流量大，中途還有許多道路施工道路縮減，擔心兒子延誤就醫，所以看到警車時，連忙攔下警車。