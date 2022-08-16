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男在高雄某醫院失控打人挨告 疑對方電話太吵大打出手

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄39歲鄭姓男子昨天到鳥松某醫院看診時，疑不滿77多歲的蔡姓女子在院內講電話太大聲，竟出手襲擊對方頭部，事後蔡女家屬PO網指，鄭男當下自稱「有憂鬱症不怕警察」，認對方行經囂張並報警提告傷害，警獲報後，將人依法函送偵辦。

一名網友昨天貼文指，老婆平白無辜在醫院被打，連他77多歲老母親也不放過；對方還自稱有憂鬱症不怕警察，還說當時對方很清醒。

該名網友還質疑，事發後家屬在急診室善後，警察從保全警衛將人帶走，連筆錄都還沒做就把他放了，這令當事人不解，還說人都還在急診室你就把人給放了，當下警察更回應，他不是現行犯等提告再傳喚。

貼文中更反酸，本人頭內有四塊鐵片未取出，用螺絲鎖著20幾年了不知道是不是生鏽了，還是螺絲鬆了，總是胡思亂想心情很焦慮，動不動就很想殺人，這症狀應該不會比你小，也來申請一張憂鬱症（證）躁鬱症（證）以後應該用得到。

經調查，仁武警分局大華派出所昨天上午10時52分許，接獲轄區醫院駐衛警人員報案，到場時，雙方已離開現場，當時鄭男已被醫院警衛人員請到警衛室，蔡姓女子也在院內急診室驗傷。

關於警方無作為一事，警方澄清，事發當時有向鄭男了解情況，但他對案情交代不清，對方家屬也稱，待驗傷後再研商是否提告，直到當天下午2時，蔡女前往提告時，警便依規定受理，通知鄭男到案，並依法函送偵辦。

受害家屬在臉書貼文，指控出手打人的39歲鄭姓男子。圖／翻攝自臉書
受害家屬在臉書貼文，指控出手打人的39歲鄭姓男子。圖／翻攝自臉書

憂鬱症 警察

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