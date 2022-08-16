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獨／BMW差1秒險撞人 夫妻目擊尖叫4歲兒淡定：你嚇到嗎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓市民昨天開車行經東區時，一輛BMW飛快駛過，差一秒就撞上欲穿越道路的騎機車婦人，劉與妻子目擊尖叫，但車內4歲兒子淡定，反問「你嚇到嗎」，瞬間化解緊張情緒，劉爆料稱，該車不只險撞機車，後來還違規占用左轉道、雙白線變換車道，違規連連。

第三警分局表示，根據民眾所提供的影片，該輛BMW行經精武路、玉皇街的黃色網狀線時，差點撞上一名機車騎士，此部分因為行車記錄器，無法看出該輛BMW的速度，加上該路口沒有設置號誌，網狀線是禁止臨時停車的區域，不過機車騎士也有煞車讓BMW通行，沒被撞上，所以沒有違規。

三分局說，不過後來BMW駛過網狀線後，先行駛在左轉車道，後來又在雙白線切換車道，此部分違規行為，民眾是可以檢舉，可罰600元至1800元。

劉姓市民將影片提供給本報爆料，他說，昨天下午載著妻子、4歲兒子開車沿東區精武路往進化路方向行駛，前方精武路、進化路口的燈號為紅燈，加上車多，所以他在後方精武路、玉皇街的路口處停等，車前有黃色網狀線。

劉姓市民說，停等紅燈時在與妻子聊天，一名騎機車的婦人從玉皇街騎出，欲穿越精武路，騎到道路中央時，快車道突然衝出一輛BMW，險些撞上機車，他與妻子見狀都嚇得叫出來，問了兒子兩次「你有看到嗎」，沒想到兒子很淡定，還反問他「你嚇到了嗎」，小孩的童言童語也讓他笑出來，直說「大家都嚇到了好不好」。

劉姓市民說，該輛BMW險些撞上機車後，還沒有收斂，先是占用左轉車道，後來又在雙白線切換車道，短短一分鐘內，違規不斷，讓人搖頭。

台中市一輛BMW昨天下午行經東區精武路、玉皇街時，險撞上一輛機車，還違規占用左轉道、雙白線切車道，全被用路人拍下。圖／讀者提供
台中市一輛BMW昨天下午行經東區精武路、玉皇街時，險撞上一輛機車，還違規占用左轉道、雙白線切車道，全被用路人拍下。圖／讀者提供
台中市一輛BMW昨天下午行經東區精武路、玉皇街時，險撞上一輛機車，還違規占用左轉道、雙白線切車道，全被用路人拍下。圖／讀者提供
台中市一輛BMW昨天下午行經東區精武路、玉皇街時，險撞上一輛機車，還違規占用左轉道、雙白線切車道，全被用路人拍下。圖／讀者提供

BMW 車道 兒子

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