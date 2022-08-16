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影／提高轉帳額度投資股票？清水警阻婦遭詐48萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人昨到台中清水區郵局要提高轉帳額度投資股票，郵局行員與清水警及時阻詐48萬元，男警當場看她手機投資訊息和聊天紀錄後，當場告訴婦人這是詐騙手法，還指著她手機聊天內容中對方暱稱「弟弟」說，「這是假的弟弟，你要相信我」，婦人最後相信警察

中市清水區40歲婦人昨天早上到清水區郵局提供帳號向行員表示要匯款新台幣48萬元，行員詢問與對方關係及匯款理由時，婦人表示要投資股票，行員發覺有異隨即通知警方到場。

清水警分局清水所員警獲報立即到場了解，警方再次詢問匯款理由時，婦人表示，她在網路上認識的朋友介紹投資股票買賣，對方要求婦人提高轉帳額度外，並將錢匯要到指定帳戶。

警方持續詢問下，婦人提供手機對話內容，警方檢視及查證後，向婦人表示這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，男警不斷勸說： 「這真的是詐騙，對方自稱弟弟，也是假的弟弟」，婦人才驚覺遭詐騙，行員即時發現並報警共同阻詐成功。

清水警分局游永中得知後，昨天下午到該郵局向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，游永中也向在場洽公的民眾說明郵局的人員機警民眾通知警方，共同阻詐48萬元，並針對目前假求職真詐騙的前往「柬埔寨」打工手法，再次提醒民眾應小心並請大家告訴身邊的親友知道，降低民眾的受害機會。

游永中表示，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，他也呼籲，詐騙手法除了不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（右二）昨到郵局感謝並宣導。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（右二）昨到郵局感謝並宣導。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（左二）昨到派出所感謝員警。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（左二）昨到派出所感謝員警。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（右二）昨到郵局感謝。圖／警方提供
台中市清水警分局員警在郵局阻詐，及時阻止婦人被騙，清水分局長游永中（右二）昨到郵局感謝。圖／警方提供

詐騙集團 郵局 警察

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