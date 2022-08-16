男子酒駕找人冒名頂替 長褲深淺色不同被識破

21歲王姓男子涉嫌酒駕，在苗栗縣國道1號公館交流道、台6線公路口與鄧姓女子騎的機車碰撞，女方堅持報警，他讓同車乘客將車駛離，自己也趁機開溜，但20分鐘後又由未飲酒的張姓男子載回現場，企圖由張男冒名頂替是肇事者，但被警方細心識破，兩人分別遭公共危險、肇逃、偽造文書等罪嫌移送法辦。

車禍發生在8月11日清晨6點多，王姓男子駕轎車與56歲鄧姓女子騎的機車在交流道匝道口發生碰撞，王男下車關心鄧女傷勢，鄧女堅持報警由警方前來處理，他擔心酒駕情事被發現，先請同車男子將肇事轎車往前 方駛離數百公尺，自己再趁鄧女不注意，徒步逃離現場。

王男稍後聯繫20歲張姓友人到場會合，在案發20分鐘後，由未飲酒的張男載王男返回車禍現場，由張男頂替為肇事者，企圖誤導警方偵辦。

但處理員警發現張男神情緊張，肇事經過有許多疑點說不清，員警不動聲色打電話通知派出所員警調閱現場監視器釐清，果真發現事有蹊蹺，現場處理完畢後，請張男回派出所製作資料，在所內出示肇事監視影像，當場戳破冒名頂替伎倆，結果張男被警方以偽造文書、藏匿人犯罪嫌移送，肇事的王姓男子酒測達0.4依酒駕及肇事逃逸等2項公共危險罪嫌移送。

當天陰雨，遭撞的鄧女在現場未看清對方駕駛面容，也未聞到酒味，員警原以為是件肇事逃逸案件，但車禍處理到一半，肇事車輛竟然又駛回現場，張姓駕駛下車後主動自稱肇事者，但神情緊張，為何肇事後駛離又 再次返回交代不清。

派出所員警調閱監視器發現，車禍當時下車的年輕男子穿白色T恤上衣淡色系長褲，但 車輛再次返回時，自稱肇事的張男雖然也穿著白色T恤上衣，但長褲卻變成深色，手臂多了刺青，明顯有冒名頂替之嫌，警方查出王男請張男冒名頂替，還先交換上衣穿著，但長褲顏色不同、手臂刺青等細節差異被警方掌握，戳破2人冒名頂替伎倆。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

男子涉嫌酒駕在苗栗縣國道1號公館交流道、台6線公路口與女子騎的機車碰撞，事後肇逃並找人冒名頂替被識破。圖／記者胡蓬生翻攝

男子涉嫌酒駕在苗栗縣國道1號公館交流道、台6線公路口與女子騎的機車碰撞，事後肇逃並找人冒名頂替被識破。圖／記者胡蓬生翻攝