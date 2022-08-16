影／外送員飆國罵遭制伏逮捕 警協助送餐民眾驚喜

台中市豐原區中正路廟東夜市知名，車流量大，昨晚外送員蘇男逆向騎車遭警方攔查，蘇不配合身分查證，逕自騎走大聲國罵「X你娘雞歪」；警方立即追捕大喊，「我現在以妨害公務逮捕你，下車！」霸氣制伏，蘇男遭移送還得吞下逆向行駛最高1800元罰單。擔心蘇男餐點延遲遭扣錢，警方暖心協助送餐，接單民眾超驚喜。

昨天晚上8點多，豐原警分局豐原所洪姓警員在廟東夜市中正路執行取締交通違規勤務，39歲蘇姓外送員騎機車逆向行駛，洪員將蘇攔下並依道交條例舉發，蘇男卻跳針式的頻說，「你沒有聽我解釋，就一直要開」、「你不聽我說，你針對我」，一旁路人頻頻側目。

洪員則不斷解釋，「麻煩你證件出示一下」、「你這樣逆向耶」，蘇男依舊情緒激動，不願出示證件，隨後逕自騎機車離開，更在人來人往道路上破口大罵警方「X你娘雞歪」。

警方立即驅車上前，洪員當場喝令，「來！你下車，我現在以妨害公務逮捕你，下車！」在路口停等機車騎士都在看，蘇男則說，「你不要這樣現在很多人」，洪員再說，「我現在以現行犯逮捕你，你剛剛罵我甚麼」，現場將蘇男依妨害公務罪嫌送辦。

警方霸氣捍衛尊嚴執法，引發網友討論，有網友留言「您的餐點正在移送法辦偵訊中」、「叫警察還是叫外送」，有網友認為民眾本來就要守法，不要為難警方依規定執法，「警察辛苦了」。

頂街派出所表示，因擔心蘇姓外送員未準時將餐點送達，會遭公司扣薪，頂街所副所長王永慶暖舉協助蘇男準時送達，點餐民眾知道詳情，故將警方照片放在網路並留言。