阿伯逆向衝雙黃線遭撞命危！撞擊瞬間資源回收物噴飛四散

台中李姓男子今凌晨騎車逆向跨越雙黃線，對向的史姓女子閃避不及迎面撞上，因李從事資收後方吊掛大量回收物，撞擊瞬間噴飛四散，李也慘遭拖車壓在身上，當場一度失去呼吸心跳，緊急送醫已恢復生命跡象仍在加護病房觀察中，且抽血有微量酒精反應，詳細肇責釐清中。

轄區台中第1分局初步調查，李男（60歲）今凌晨1點多騎車拖掛回收物行經大墩十街、東興路口，因正值深夜他為圖方便，竟直接跨越匡黃線逆向打算到對面，未料史女（38歲）一時來不及閃正面撞上，2人均重摔倒地。

監視器也拍下，撞擊瞬間李吊掛的回收物直接噴飛四散，且李還慘遭拖車壓在身上，機車車頭也瞬間冒煙，附近民眾聽見碰撞上趕緊上前協助脫困並打119報案。

消防到場時發現李一度失去呼吸心跳，緊急給予CPR送醫搶救所幸恢復生命跡象，但目前仍在加護病房觀察中，而史女全身也有多處擦挫傷，機車車頭嚴重損毀。

警方發現，李翁送院後經抽血有微量酒精反應，但換算未達呼氣值每公升0.25的公共危險門檻，現已調閱附近監視器、訪查附近民眾，詳細肇事責任釐清中。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康