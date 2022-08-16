基隆海岸垃圾起火燃燒 岸上水源不足 接駁船抽海水滅火
基隆市中正區八尺門防波堤今天凌晨3點左右冒出火光，疑岸際圾垃等雜物起火燃燒。基隆港務消防隊出動人車滅火，市消也前往支援。由於岸上水源不足，通知港務公司支援接駁射水船到場，抽取海水射水，約2小時後滅火。燃燒面積約500平方公尺，無人員傷亡。
基隆港務消防隊今晨3點3分接獲港警通知，八尺門防波堤區域發生火災後，出動東、西岸消防分隊共4車、12人前往灌救。到場查看發現是垃圾起火燃燒，燃燒區域長約10公尺，請求支援。
基隆市消防局調派2輛水箱車、1輛後勤車到場，無法立即撲滅火勢，燃燒面積擴大到長約50公尺、寬約10公尺。由於岸際水源匱乏，港消除請市消再支援2輛水庫車，另通知港務公司調度室支援接駁射水船。
今晨4點25分接駁射水船到達現場，並抽海水射水滅火，港、市消在岸上警戒及出水防止延燒，5點25分撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言