基隆海岸垃圾起火燃燒 岸上水源不足 接駁船抽海水滅火

基隆市中正區八尺門防波堤今天凌晨3點左右冒出火光，疑岸際圾垃等雜物起火燃燒。基隆港務消防隊出動人車滅火，市消也前往支援。由於岸上水源不足，通知港務公司支援接駁射水船到場，抽取海水射水，約2小時後滅火。燃燒面積約500平方公尺，無人員傷亡。

基隆港務消防隊今晨3點3分接獲港警通知，八尺門防波堤區域發生火災後，出動東、西岸消防分隊共4車、12人前往灌救。到場查看發現是垃圾起火燃燒，燃燒區域長約10公尺，請求支援。

基隆市消防局調派2輛水箱車、1輛後勤車到場，無法立即撲滅火勢，燃燒面積擴大到長約50公尺、寬約10公尺。由於岸際水源匱乏，港消除請市消再支援2輛水庫車，另通知港務公司調度室支援接駁射水船。