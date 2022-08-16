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6旬翁菜市場採買突失去呼吸心跳倒地 PAD電擊3次救命！

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名老翁到果菜市場採買，突然間昏倒，失去呼吸心跳，市場志工立即聯絡119並施以CPR、PAD電擊直到救護人員到場協助上救護車後再電擊2次，送到醫院後緊急搶救恢復意識。

據現場民眾表示，年約65歲老翁昨天中午到嘉義市果菜市場採買，走到一半突然昏倒，失去呼吸心跳，幸好現場有名志工，緊急施作CPR並在現場使用PAD電擊器（自動體外心臟去顫器）電擊1次，直到救護車到場。

救護人員接手後，評估老翁生命徵象，除頭部有撕裂傷外，確認有呼吸脈搏，但尚未恢復意識，生命岌岌可危，立即將傷患上長背板，戴上氧氣面罩，搬運上車評估及處置，於送醫途中打上靜脈輸液後，PAD建議電擊，發現傷患疑似為瀕死式呼吸且脈搏摸不到，執行電擊2次，迅速將傷者送往醫院救治，老翁在救護員及醫護人員共同急救下，已恢復意識並能清楚表達，家屬萬分感激。

嘉義市消防局呼籲，若目擊有人倒地，應立即求救，並在安全的環境下，可確認病人意識及呼吸，若無生命徵象應立即施予CPR，在公共場所還可以使用PAD，因成人猝死常伴隨致命性心律不整，即時的使用PAD有機會將其停止後恢復正常，並持續不間斷的CPR，是搶救生命的關鍵步驟。

老翁到果菜市場採買突然昏倒失去呼吸心跳。記者李宗祐／翻攝
老翁到果菜市場採買突然昏倒失去呼吸心跳。記者李宗祐／翻攝

CPR

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