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中元普度3溺死慘案 27歲副宮主涉過失致死5萬元交保
桃園紅毛港聖母宮前晚在永安漁港沙灘送王船，3人溺斃。檢方今在桃園殯儀館相驗，同時訊問廟方負責人，發現普度活動是副宮主魏男及死者陳男共同發起，認定魏涉嫌過失致死重大，裁定5萬元交保。
新屋區「紅毛港聖母宮」13日晚至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船中元普度儀式，信眾自發性跟隨，一行19人；午夜子時眾人抬神明轎到水中，再上岸要抬王船下海時突出現大浪，11人落水，7人獲救，4人遭捲走，釀3死1命危悲劇。
海巡、警方調查，這場活動是由死者陳男（27歲）與實際負責人、副宮主魏男（27歲）共同發起，12日晚間由陳在網路群組公告，將在13日晚上11時舉辦「中元送煞燒王船」活動。
據調查，陳男公告後，共有12男、9女響應前往，利用定位APP互相追蹤聯繫，最後在距新屋區漂流木公園800公尺外沙灘集合；眾人都戴頭燈，但沒穿救生衣，最後釀成悲劇。
檢方今相驗時訊問魏姓宮主及他3個兒子，發現是其中一個副宮主發起活動，他也在場，因而認定他應注意、未注意，依過失致死罪嫌重大，裁定5萬元交保。
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