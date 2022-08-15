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鑽銀行漏洞！無成本買虛擬貨幣 刷40萬謊稱遭盜刷
虛擬貨幣越來越盛行，有不法份子欲鑽銀行漏洞，用信用卡刷6筆共40萬元購買虛擬貨幣後，向銀行供稱卡片遭人盜刷，想讓帳款變成銀行「呆帳」，從中不法獲利，孰料銀行查帳發現有異報警。警方獲報追查，經半年蒐證，陸續逮捕江姓男子等5人，依加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌送辦。
新北市刑大調查，江男（28歲）為詐團主嫌，以求職為由，詐騙網友個資和證件後，請共犯盧男（49歲）、陳女（40歲）申辦人頭電話卡，並由廖男（24歲）註冊虛擬貨幣交易所帳戶；辦妥後，江男在網上Po文，找到李男（55歲）充當「刷卡戶」，利用銀行異常交易機制，刷了40萬元，想無償購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）。
江男等人用虛擬貨幣錢包多次洗錢後，透過交易所平台「下車」，兌換成台幣出金，最後請李男向警察報案稱「我的帳戶遭他人盜刷」，再拿報案單至銀行臨櫃「證明」自己的信用卡遭盜刷，以藉此賴帳，免繳40萬元信用卡費。
警方表示，該詐團看準取得報案單後，銀行高機率會將此帳款視為「呆帳」，暫緩處理不催繳，甚至是自行吸收，藉此達成「無成本」購買虛擬貨幣，孰料仍被銀行發現；只是「檯面下」到底有哪些銀行被該詐團以同樣手法詐騙，由於沒有受理報案不得而知，但低估至少財損上百萬。
新北市刑大說，去年12月獲報，經歷半年追查，鎖定江男等5人涉案後逮捕，查獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物，犯嫌5人坦承犯行，被依刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌送辦。
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