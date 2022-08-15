聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽銀行漏洞！無成本買虛擬貨幣 刷40萬謊稱遭盜刷

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

虛擬貨幣越來越盛行，有不法份子欲鑽銀行漏洞，用信用卡刷6筆共40萬元購買虛擬貨幣後，向銀行供稱卡片遭人盜刷，想讓帳款變成銀行「呆帳」，從中不法獲利，孰料銀行查帳發現有異報警。警方獲報追查，經半年蒐證，陸續逮捕江姓男子等5人，依加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌送辦。

新北市刑大調查，江男（28歲）為詐團主嫌，以求職為由，詐騙網友個資和證件後，請共犯盧男（49歲）、陳女（40歲）申辦人頭電話卡，並由廖男（24歲）註冊虛擬貨幣交易所帳戶；辦妥後，江男在網上Po文，找到李男（55歲）充當「刷卡戶」，利用銀行異常交易機制，刷了40萬元，想無償購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）。

江男等人用虛擬貨幣錢包多次洗錢後，透過交易所平台「下車」，兌換成台幣出金，最後請李男向警察報案稱「我的帳戶遭他人盜刷」，再拿報案單至銀行臨櫃「證明」自己的信用卡遭盜刷，以藉此賴帳，免繳40萬元信用卡費。

警方表示，該詐團看準取得報案單後，銀行高機率會將此帳款視為「呆帳」，暫緩處理不催繳，甚至是自行吸收，藉此達成「無成本」購買虛擬貨幣，孰料仍被銀行發現；只是「檯面下」到底有哪些銀行被該詐團以同樣手法詐騙，由於沒有受理報案不得而知，但低估至少財損上百萬。

新北市刑大說，去年12月獲報，經歷半年追查，鎖定江男等5人涉案後逮捕，查獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物，犯嫌5人坦承犯行，被依刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌送辦。

新北市刑大查扣手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物。記者翁至成／翻攝
新北市刑大查扣手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物。記者翁至成／翻攝
新北市刑大繪製犯罪流程圖。記者翁至成／翻攝
新北市刑大繪製犯罪流程圖。記者翁至成／翻攝
犯嫌利用通訊軟體對話。記者翁至成／翻攝
犯嫌利用通訊軟體對話。記者翁至成／翻攝
犯嫌在網路上刊登廣告，以刷卡換現金（虛擬貨幣）的方式詐財，表示刷卡金額新臺幣5萬元以內，每1萬元可獲得8000元報酬。記者翁至成／翻攝
犯嫌在網路上刊登廣告，以刷卡換現金（虛擬貨幣）的方式詐財，表示刷卡金額新臺幣5萬元以內，每1萬元可獲得8000元報酬。記者翁至成／翻攝

虛擬貨幣 盜刷

延伸閱讀

9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好罰半蹲

影／投資虛擬貨幣 2兄弟差點被騙到柬埔寨

16歲少年赴柬埔寨遭詐團電擊、打破頭 趁隙逃至泰國求助回台

郭台銘投資虛擬貨幣？這是詐騙 鴻海回應了

相關新聞

老屋電線走火 致災原因排第一

內政部公布110年全國火災發生原因，資料顯示不只去年，近十年建物火災主因是電氣釀禍，致災因素包括電線短路、過熱、使用不當...

專家：政府應積極換新老屋線路

台東電氣裝修職業工會與社會處合作深入社區，幫偏鄉獨居長輩檢修線路。工會團隊曾到太麻里80多歲阿嬤家，發現老舊線路插座不夠...

紅毛港聖母宮中元普度3溺斃 副宮主5萬元交保

桃園紅毛港聖母宮13日晚間至永安漁港綠色隧道海灘舉辦中元普度儀式，釀3死1命危悲劇，檢方昨相驗，親友悲痛出席，其中15歲...

消防員、雲梯車不足 彰縣：陸續補

彰化市喬友大樓大火釀4死，彰化縣審計室決算報告指出，彰化縣每名消防員服務1791人，居各縣市最高，缺額達46人待補足；彰...

龜吼漁港印尼漁工一睡叫不醒 同伴發現求救送醫不治

新北市萬里區龜吼漁港1名印尼籍漁工，今天被其他漁工發現叫不醒。消防局獲報派員到場將他送醫，醫師急救無效宣告死亡。警方初步...

中元普度3溺死慘案 27歲副宮主涉過失致死5萬元交保

桃園紅毛港聖母宮前晚在永安漁港沙灘送王船，3人溺斃。檢方今在桃園殯儀館相驗，同時訊問廟方負責人，發現普度活動是副宮主魏男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。