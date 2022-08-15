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高雄聯結車閃停紅燈轎車 自撞分隔島當場「折甘蔗」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蕭姓男子今天下午駕聯結車行經岡山區一處路口，因紅燈來不及煞車，為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，車頭和車身當場「折甘蔗」，路口電線和號誌桿被扯斷，蕭男受擦挫傷，警方初步研判車禍是未注意車前狀況所致。

警方指出，42歲的蕭姓聯結車駕駛今天下午2時58分許，駕聯結車沿岡山區介壽東路由東往西方向行駛，車行駛至和平路口時，黃燈變紅燈，蕭男一度以為前方轎車會搶黃燈，但轎車卻在路口停下。

當時蕭男爲閃避前方轎車，方向盤失控打滑，自撞路口分隔島，當場造成聯結車車頭和車身像「折甘蔗般」，打橫卡在對向車道，路口電線和號誌桿硬生生被扯斷。

警方獲報到場處理，所幸蕭男僅受輕微擦挫傷，經酒測，蕭男並無酒駕行為，初步研判肇事原因為蕭男未注意車前狀況所致，將進一步調查肇事責任。

高雄聯結車打橫卡在對向車道，路口電線和號誌桿硬生生被扯斷。記者石秀華／翻攝
高雄聯結車打橫卡在對向車道，路口電線和號誌桿硬生生被扯斷。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子駕聯結車為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，聯結車當場「折甘蔗」，打橫在對向車道。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子駕聯結車為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，聯結車當場「折甘蔗」，打橫在對向車道。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子駕聯結車行經岡山區一處路口，因紅燈來不及煞車，為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，車頭和車身當場「折甘蔗」。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子駕聯結車行經岡山區一處路口，因紅燈來不及煞車，為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，車頭和車身當場「折甘蔗」。記者石秀華／翻攝

岡山 甘蔗 車禍

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