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高雄聯結車閃停紅燈轎車 自撞分隔島當場「折甘蔗」
高雄市蕭姓男子今天下午駕聯結車行經岡山區一處路口，因紅燈來不及煞車，為閃避前方轎車，失控打滑撞分隔島，車頭和車身當場「折甘蔗」，路口電線和號誌桿被扯斷，蕭男受擦挫傷，警方初步研判車禍是未注意車前狀況所致。
警方指出，42歲的蕭姓聯結車駕駛今天下午2時58分許，駕聯結車沿岡山區介壽東路由東往西方向行駛，車行駛至和平路口時，黃燈變紅燈，蕭男一度以為前方轎車會搶黃燈，但轎車卻在路口停下。
當時蕭男爲閃避前方轎車，方向盤失控打滑，自撞路口分隔島，當場造成聯結車車頭和車身像「折甘蔗般」，打橫卡在對向車道，路口電線和號誌桿硬生生被扯斷。
警方獲報到場處理，所幸蕭男僅受輕微擦挫傷，經酒測，蕭男並無酒駕行為，初步研判肇事原因為蕭男未注意車前狀況所致，將進一步調查肇事責任。
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