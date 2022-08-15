保七警聽聲救出台灣畫眉 飼主還涉盜牛樟遭法辦

中央社／ 苗栗縣15日電

張姓男子涉在住處關養保育類鳥類台灣畫眉，保七總隊第五大隊警員巡邏時聽出台灣畫眉叫聲，持票搜索救出3隻，並查扣大批牛樟，警方依違反野生動物保育法等罪嫌將張男送辦。

內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊今天提供新聞資料指出，日前員警巡邏時，聽出張男住處傳出「台灣畫眉」聲音，張男涉違法關養，經聲請搜索票前往搜索後，不僅發現3隻被關養的「台灣畫眉」，還發現大批牛樟，重量達211公斤。

警方表示，張姓男子因喜歡「台灣畫眉」清亮叫聲，涉用不當獵具誘捕籠，獵捕保育類畫眉3隻及一般類鳥類2隻，關養在騎樓下的鳥籠內，欣賞鳥叫聲。

警方指出，張男行為其實是虐待鳥類，讓飛鳥無法在自然環境下生存，「台灣畫眉」是台灣特有珍稀保育類野生動物，叫聲雖受人喜愛，但若遭受濫捕，將嚴重危害族群繁衍。

警方向中央社記者表示，張男先前至新竹縣山區打工除草時，因聞到氣味芬香的野生牛樟，涉嫌偷砍帶走，數量龐大。警詢後，將張男依違反野生動物保育法、森林法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，將持續加強查緝，針對危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦。

氣味 警察 新竹

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