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討厭陳水扁朝「扁家」丟瓶子判6月 法官：有特定立場

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

袁姓男子討厭前總統陳水扁，到扁曾經居住過的台北市「民生寓所」丟擲維士比玻璃瓶，將玻璃窗砸破，寓所承租人、台灣失智症協會提告；台北地院審理，依毀損罪判袁有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

檢方指控，袁姓男子2022年1月15日上午11時許，到陳水扁以前的家、現由台灣失智症協會承租作為「瑞智互助家庭」活動據點使用的「民生寓所」外，朝房屋內丟擲維士比玻璃瓶。

袁丟擲瓶子後，房屋的玻璃窗被砸破，不堪使用，失智症協會報案，警方調閱監視器錄影帶並採證DNA送鑑驗，查獲袁涉案，偵辦後，移送檢方起訴。

法院審理時，袁自白犯罪，法官根據陳姓社工師證詞、監視器畫面、現場等人證、書證，認定袁犯毀損罪。

法官審理認為，袁曾經犯毒品案，2017年判刑6月確定並執行完畢出監，他所犯的毀損罪與前案的罪質不同，不必依累犯規定加重其刑。

判決書指出，袁因特定政治立場對陳水扁心生不滿，不循正當途徑尋求溝通管道，竟僅欲發洩情緒，恣意損壞「瑞智互助家庭」活動據點的玻璃窗，造成告訴人財產上的損失，不過，他已經坦承犯行。

判決書說，台灣失智症協會的告訴代理人出庭表示，失智症協會的理監事討論之後認為，玻璃窗遭砸毀的房屋，是供互助家庭使用，讓罹患輕度認知障礙、失智但尚有自理能力者互相分享心情及討論未來。

判決說，告訴代理人出庭表示，這個房屋在疫情期間本來暫停開放，後來開放後，卻發生毀損案，袁的行為導致現場駐點社工、病友的陰影，讓大家感到恐懼，而袁因有特定政治立場，不是僅僅單一一次去案發地點，希望袁承諾不再出現，綜合考量袁的智識程度、犯罪動機等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

失智症 陳水扁 監視器

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