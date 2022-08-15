影／聯電「富二代」暴力砸店遭索300萬 宣昶有：只出10萬

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有找算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事，問卜結果不順意，被控與友人高明蒼、吳元平毆打吳妻陳宥彤、砸毀吳家神像、鋼琴，被訴傷害、毀損罪；台北地院今天開庭傳喚宣昶有，法官詢問談和解進度，宣昶有說「對方開口要300萬元，不善良」、「不想再談」。

不過，法官還是認為有和解可能，徵得告訴人、宣昶有同意下，排訂9月19日再一次開庭，開庭前讓雙方再磋商和解條件。

宣昶有說，他不是不願和解，只想出「社會觀感不覺得小氣的數字」，願意提出10萬元的賠償金。

宣昶有還說，對方本來說在世新大學籃球隊做球員心理諮商，原本談的是一年捐10萬元給世新且連續捐款10年，不過，後來變成要捐給排球隊，一捐就要300萬元，「這是另立項目」；宣昶有說，他後來覺得對方不善良，「現在只想出10萬元」，更不會去捐10年。

宣昶有的律師鄧為元說，陳宥彤要價300萬元，與一般傷害、毀損的行情差太多，陳女雖有受傷，但沒有到住院、器官機能敗壞的程度；鄧為元說，宣昶有雖然是「富二代」，但財產已被前妻掏空，宣昶有要賠錢，也是要找別人幫忙處理。

陳宥彤的律師王姿淨則說，陳宥彤雖提出300萬元和解條件，但一毛錢都不會進入她的私人口袋，至於為何捐助團體從籃球改為排球，是因大家比較支持籃球、而排球活動比較弱勢，如此才發生兩方認知上的誤會。

法官表示，無論捐錢給哪個機構，都在做公益，事實上，社會中還有老人、青少年等不同的福利單位，「也不一定要捐給球隊」；法官說，300萬元不是小數目，只要被告能從此得到警惕、教訓，並且有機會幫助人就好；法官對雙方曉諭時，宣昶有忽然加碼說「不然1年5萬捐個10年好了」。

檢察官指控，宣昶有2021年2月23日晚間11時前往台北市信義區兼職算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰的住處問卜，之後，結果不令宣滿意，宣與高明蒼、吳元平聯手對吳妻陳宥彤暴力相向。

宣昶有、高明蒼聯手毆打陳宥彤，造成陳女頭部挫傷、右腳瘀挫傷、雙上臂瘀挫傷、雙肘挫傷、雙前臂挫傷、左背部挫傷。

其後，宣昶有、高明蒼以花瓶砸毀屋內神像，合力將椅子在屋內丟砸，導致神像、鋼琴邊緣、花瓶及椅子毀損後才離去。

起訴說，高明蒼另於2021年3月16日晚間6時，將陳宥彤的照片、辣椒水提供給吳元平、羅姓少年，教唆吳元平、羅在上回逞凶地外面等候，2人看見未戴口罩的陳宥彤經過，隨即衝上前追打，在2樓梯間以辣椒水噴向陳女，導致陳女左眼瞼疼痛、右側肩部疼痛。