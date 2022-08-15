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高雄工地鄰損未擴大 災戶16日上午可回家收拾取物

中央社／ 高雄15日電

高雄市自強一路一處建築工地發生地基塌陷，造成周邊多棟住宅受損，其中有3棟連棟透天厝半傾，暫時無法居住。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影
高雄市自強一路一處建築工地發生地基塌陷，造成周邊多棟住宅受損，其中有3棟連棟透天厝半傾，暫時無法居住。聯合報系資料照片／記者張議晨攝影
高市前金區建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，高雄市建築師公會、結構技師公會今天會勘後確認災情無進一步擴大，今天會完成建物支撐措施，災戶明天上午可回家拿物品。

高雄市建築師公會副理事長林清進接受媒體聯訪表示，今天查看了周邊其他幾棟透天，觀察發現災害無進一步擴大，建物結構安全，但有部分圍牆龜裂，這部分也請住戶持續觀察，有狀況隨時通報。

高雄市結構技師公會理事吳惠聰說，受損房屋目前穩定，沒繼續擴大傾斜，今天將持續進行支撐保護措施，預計傍晚左右可完成，完成後會再評估、監測，看有無變化，如無變化，大約明天早上就可讓住戶回家收拾必要東西。

高雄市政府工務局建管處表示，建物損失部分，會委由公會協助評估，並提供給住戶作為求償參考，還有設備等其他損失，住戶可依照需求，列出清單跟建設公司談，市府也會提供協助。

市府上午召開權益協調會，協助災戶與建商商討後續事宜，市府表示，協商共識會議中，建商承諾會成立受災專戶，由工務局委託高雄市建築師公會，即日起協助此7棟損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，市府已責令工務局偕同法制局設置協商機制，協助災戶求償到底，為災戶權益做最大保障。

此外，建商也於協調會向受災戶鞠躬致歉，並承諾會全額支應受災住戶在外租屋費用，臨時額外需用家具也可支應。

市府將於22日再召開協調會，召集起造、承造、監造人代表及主任技師到場，市府都發局也將與會，協助居民租屋媒合事宜。

高雄市 建築 透天

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